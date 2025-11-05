Через це кілька громад залишилися без електропостачання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Чернігівську РДА.
Що відомо про атаку на Чернігівщині?
У Чернігівському районі 5 листопада зафіксовано нову атаку Росією. За даними районної влади, ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території однієї з громад.
У кількох населених пунктах відсутнє світло після обстрілу, але фахівці готові ліквідувати наслідки.
Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи,
– йдеться в повідомленні.
За даними АТ "Чернігівобленерго", ворог поцілив по енергооб'єкту та пошкодив його.
Наслідки останніх атак по Україні
По Миколаєву вночі 5 листопада росіяни випустили щонайменше п'ять дронів-камікадзе, а зранку було зафіксовано удар керованою авіабомбою.
Росія також вдарила по енергетичних об'єктах у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Через пошкодження в Україні діяли погодинні відключення електроенергії.
Уночі 4 листопада російські війська атакували Одеську область. Під удар потрапила портова та енергетична інфраструктура Ізмаїльського району