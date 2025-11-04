Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Які регіони під атакою ворога?

21:19, 4 листопада

Пуски КАБ на Донеччину.

21:18, 4 листопада

БпЛА на Суми з півночі.

21:17, 4 листопада

Одещина – ракетна небезпека.

20:59, 4 листопада

Пуски КАБ на Сумщину.

20:33, 4 листопада

Пуски КАБ на схід Харківщини.

20:11, 4 листопада

БпЛА на сході Дніпропетровщини, в напрямку населеного пункту Васильківка та на Павлоград.