Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень

Які регіони під атакою ворога?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на мапі