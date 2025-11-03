Ситуація на фронті залишається вкрай складною – основними епіцентрами боїв зараз є міста Куп'янськ, Покровськ та Мирноград. Також тривають бої у Вовчанську, Часовому Яру й поблизу Лимана, Сіверська, Костянтинівки та Гуляйполя. Ворог атакує від Сумщини й до Херсонщини, однак найбільше зусиль зосереджує на Донеччині.

Покровський напрямок став для ворога пріоритетом №1, а Путін дав завдання окупантам у листопаді захопити місто повністю, тому там тривають запеклі бої.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій на фронті

У порівнянні з попереднім тижнем кількість штурмових дій росіян на фронті дещо зросла. Щодня ворог атакував від 132 до 218 разів на всіх напрямках. Сумарно на фронті були 1 132 атаки. Найбільше атак припадає на район Покровська. Також чимало атак ворог проводить на сусідніх напрямках – Костянтинівському й Олександрівському. Загалом за напрямками ситуація наступна:

Покровський – 393 атаки;

Олександрівський – 154 атаки;

Костянтинівський – 139 атак;

Куп'янський – 72 атаки;

Лиманський напрямок – 71 атака;

Слов'янський – 62 атаки;

Харківський – 49 атак;

Сумський – 36 атак;

Оріхівський – 23 атаки;

Гуляйпільський – 22 атаки;

Придніпровський – 19 атак;

Краматорський – 12 атак.

Після удару по Бєлгородській дамбі вдвічі знизилася активність ворога на Харківському напрямку. Водночас росіяни посилили атаки в районі Куп'янська.

Попри всі ворожі штурми, лінія зіткнення не змінилася на Сумському, Харківському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Бої в Куп'янську і на лівому березі Осколу

Куп'янськ на Харківщині один з епіцентрів бойових дій, бо росіяни вперто намагаються повністю захопити місто. Однак їм це не вдається і минулого тижня у Куп'янську не зафіксовані російські просування.

Водночас росіяни посилили атаки на лівому березі річки Оскіл. Ворогу вдалося просунутися в бік села Піщане.

Заяви кремлівського диктатора про нібито оточення підрозділів Сил оборони в Куп'янську абсолютно не відповідають дійсності. Проте ситуація в місті складна через російські штурми та обстріли.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сили оборони продовжують різати Добропільський виступ

Поблизу Добропілля на Донеччині Силам оборони України вдалося ще більше зрізати так званий Добропільський виступ та просунутися в бік села Шахове. Ворог залишається в оточенні на ділянці близько 1,5 кілометра квадратного.

Водночас росіяни просунулися біля Никанорівки та в бік Володимирівки.





Ситуація поблизу Добропілля / Карта DeepStateMAP

Покровськ і Мирноград під загрозою оточення

Найдраматичніше ситуація минулого тижня розгорталася в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник, вочевидь, знайшов слабке місце в районі села Звірове, з якого і почав штурми самого Покровська. Значна частина міста минулого тижня перетворилася у сіру зону.

Росіяни окупували села Леонтовичі та Троянда, що були біля Покровська, а лінія фронту зараз проходить по вулиці Захисників України – одній з основних у Покровську.

Також росіяни використали залізницю для просочення у Покровськ. Так вони з Котлиного потрапляли у північну частину міста. Ворожим військам вдалося закріпитися у районі залізничного вокзалу міста.

Фактично половина Покровська у сірій зоні. Однак, крім того, в цій зоні також основна транспортна артерія – траса з Павлограда. Тому доїзд транспорту в місто практично неможливий, бо він під повним вогневим контролем росіян. Тому доставленням боєкомплекту і провізії займаються дрони, а евакуація поранених можлива лише за допомогою наземних роботизованих комплексів, бо виїзд екіпажу евакуації є абсолютним ризиком.





Ситуація в Покровську / Карта DeepStateMAP

У Мирнограді ситуація певною мірою краща лише тим, що там не закріпилися ворожі війська, проте логістика також ускладнена, адже як дорога з Павлограда, так і шлях через Родинське з Добропілля під обстрілами.

Сіра зона досягла східних і південних околиць Мирнограда. Проте погіршує ситуацію просування росіян у Червоному Лимані, які з одночасним проривом росіян у Покровську створюють велику загрозу оточення. Відстань між позиціями росіян у Покровську та в Червоному Лимані – 8 кілометрів. Ворог намагається надалі просуватися для замикання кільця, щоб оточити весь гарнізон, що обороняє Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Наприкінці минулого тижня на Покровський напрямок прибули представники вищого військового командування, зокрема головнокомандувач Олександр Сирський і керівник ГУР МО Кирило Буданов. Тому очікуємо на рішення, які завадять росіянам втілити свій задум.





Покровський напрямок / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Дніпропетровщині уповільнилося

У порівнянні з попередніми тижнями чи навіть місяцями, темпи просування росіян у Дніпропетровській області сповільнилися, але не дійшли до 0.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися біля Вербового та в бік Єгорівки й неподалік Злагоди (раніше – Першотравневе).





Ситуація в Дніпропетровській області / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у Запорізькій області

У Запорізькій області на Олександрівському та Гуляйпільському ситуація складна – ворог просувається на захід, зокрема одна з цілей – прифронтове Гуляйполе.

Минулого тижня російським військам вдалося окупувати село Новогригорівка. Також росіяни просунулися поблизу Привільного, в Павлівці, Нововасилівському та Успенівці.

Також росіяни просунулися в районі сіл Веселе і Зелений Гай у напрямку Гуляйполя.





Ситуація в Запорізькій області / Карта DeepStateMAP

