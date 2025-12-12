Багато з них ще не фіналізовані, бо залежать від того, у якому вигляді буде затверджено базовий 20-пунктний план. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, передає 24 Канал.

Що нового Зеленський сказав про мирний план США?

У цьому основному 20-пунктовому документі задано рамку для різних напрямів – післявоєнної економіки та відновлення, гарантій безпеки тощо.

Кожен пункт, який потребує деталізації, матиме окремий документ.

20 пунктів – це фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів,

– пояснив політик.

Так, очікуються, що над економічним пакетом працюватимуть прем'єр-міністерка Свириденко, міністр економіки Соболев, віцепрем'єр Качка та інші фахівці, зокрема ті, що займалися мінеральною угодою.

Щодо гарантій безпеки, то кількість документів у цьому блоці поки невідома, але наголошується, що гарантії мають бути дієвими й запобігти повторному російському вторгненню.

Стосовно 20 пунктів Україна все ще питання до окремих положень, зокрема, що територій. США намагаються знайти компроміс, однак остаточних рішень поки немає. Росія наполягає на отриманні всього Донбасу, що для України неприйнятно. Київ вважає справедливим варіант, за яким лінія розмежування відповідає поточним позиціям українських військ. Дискусії щодо цього тривають.