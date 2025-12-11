Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Який "підводний камінь" мирного плану США?

Відповідно до плану, Росія та США вимагають від України вивести війська з 25% Донецької області та залишків Луганської області, де тримають оборону Збройні сили. Водночас здача Донбасу означатиме, що російський режим зможе безкровно захопити "пояс фортець" – укріплені міста Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф буквально вимагав від українських переговорників прийняти нав'язуваний Вашингтоном "обмін землями". Відомо, що він слабо розуміється на дипломатії.

Здача Україною території без бою означатиме насильницьке проковтування отруйної пігулки. Більшість аналітиків в Україні очікують, що громадська реакція на територіальні поступки буде жорсткою,

– пишуть журналісти.

США, своєю чергою, намагаються задовольнити як Київ, так і Кремль. Зокрема, американський план включав пропозицію створення так званої "нейтральної, демілітаризованої буферної зони". Але створювати її планується після виведення українських військ з Донбасу.

Ця зона буде "міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації", хоча там теоретично не буде російських військ. Для України такі варіанти є неприйнятними.

Путін не зупиниться... Він розглядає Україну як міст до Європи. Він думає про свою спадщину, він хоче відновити Російську імперію,

– прокоментувала виданню Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру від України.

Київ розглядає будь-яку демілітаризовану зону як шлях до замороженого конфлікту та прелюдію до нової війни, а західні експерти кажуть, що будь-яким заявам та обіцянкам Кремля не можна довіряти – хіба що Україна отримає реальні гарантії безпеки, в тому числі західні війська на своїй території.

