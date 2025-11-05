Які енергооб'єкти постраждали?
Постраждали енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Ступінь пошкодження об'єктів не розголошується. Однак у відомстві наголосили, що енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.
Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,
– зазначили в Міненерго.
Чи будуть відключення світла?
Через пошкодження енергосистеми в Україні сьогодні застосовують графіки погодинних відключень. За даними Міненерго, вони триватимуть з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України.
Також з 07:00 до 22:00 години обмежуватимуть потужність для промислових споживачів.