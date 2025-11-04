Коли та де не буде світла для побутових та промислових споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Коли не буде світла 5 листопада?
Згідно з повідомленням Укренерго, в окремих регіонах України 5 листопада введуть заходи обмеження споживання. Вони необхідні через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 07:00 до 21:00, обсягом від 1 до 2 черг. Для промислових споживачів обмеження будуть з 07:00 до 22:00.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– закликали енергетики.
Зауважимо, що час та обсяг введення обмежень можуть змінюватись. В компанії просять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.
Останні заяви про енергетику: яка ситуація?
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко порадив українцям замість підвищення температури в оселях одягнути додатковий светр, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Зазначається, що найскладніші години для енергосистеми – з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. У ці години радять не вмикати потужну техніку.
Україна потребує ще 750 мільйонів доларів, які потрібні для закупівлі газу на зиму. ЄС виділить додаткові 127 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми.