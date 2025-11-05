К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Синегубова.

Какие последствия российского удара?

По данным ОВА, произошло попадание БпЛА в складское здание в городе Богодухов. Кроме того, согласно обнародованной информации, в результате удара поврежден двухэтажный жилой дом и здание гаража.

Сначала сообщили, что из-за атаки пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка. Они получили острую реакцию на стресс. Также 43-летний мужчина получил взрывную травму, его госпитализировали.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара возросло. За помощью к врачам обратился 18-летний парень. Олег Синжгубов уточнил, что медики диагностировали у него острую реакцию на стресс.

В результате попадания вражеского БпЛА в складское здание, где хранились зерновые культуры, вспыхнул пожар. На месте работают подразделения ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Куда еще ударили россияне?