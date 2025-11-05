На жаль, внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Які наслідки російського удару?
За даними ОВА, сталося влучання БпЛА в складську будівлю у місті Богодухів. Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража.
Спершу повідомили, що через атаку постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Також 43-річний чоловік отримав вибухову травму, його госпіталізували.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла. За допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Олег Синжгубов уточнив, що медики діагностували у нього гостру реакцію на стрес.
Внаслідок влучання ворожого БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС,
– ідеться у повідомленні.
Куди ще вдарили росіяни?
У Чернігівському районі ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території однієї з громад. У кількох населених пунктах відсутнє світло після обстрілу, але фахівці готові ліквідувати наслідки.
Минулої ночі безпілотники російської армії вдарили по Миколаєву. Згодом ворог застосував КАБ. Повітряна тривога на той момент тривала у кількох регіонах, але масованої атаки з повітря не спостерігали.