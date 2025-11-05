На жаль, внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Які наслідки російського удару?

За даними ОВА, сталося влучання БпЛА в складську будівлю у місті Богодухів. Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража.

Спершу повідомили, що через атаку постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Також 43-річний чоловік отримав вибухову травму, його госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла. За допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Олег Синжгубов уточнив, що медики діагностували у нього гостру реакцію на стрес.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС,

– ідеться у повідомленні.

Куди ще вдарили росіяни?