Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що Чорні Запорожці перебувають на півночі Харківщини лише 3 місяці. Однак навіть за такий короткий термін вони змогли вивчити ландшафт та показати результат.

Як росіяни "зустрічають" дрони з Вовчанського напрямку?

Командир батальйону БпЛА Андрій Назаренко зауважив, що противник намагається зайти в тилові структури українських бійців малими групами. Однак українські військові ефективно знищують окупантів на підходах.

Ворог також хоче використати погіршення погодних умов, щоб непомітно просуватись. Однак батальйон зробив усе можливе, щоб мати "очі".

Ми наздоганяємо ворога у використанні дронів на оптоволокні. Цими БпЛА ми залітаємо прямо в хащі лісів і знаходимо табори противника. Навіть були випадки, коли наші дрони залетіли на 50 кілометрів в тил росіян,

– наголосив він.

Лише за жовтень батальйон БпЛА знищив 30 ворожих одиниць легкої автомобільної техніки, пошкодив російський танк, гармату та енергетичні об'єкти. Постійною ціллю також є скупчення росіян та їхні накопичення паливо-мастильних матеріалів.

Зараз батальйон має дві основні цілі – перерізання ворожої логістики, без якої він втрачає наступальні можливості, а також точки російських пілотів безпілотників. Нещодавно вдалось знищити одну з них.

