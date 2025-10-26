Бліндажі росіян також були підтоплені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16 армійський корпус ЗСУ.\

Дивіться також Долетіли до Тули, Рязані й навіть Москви: Росію масовано атакували десятки БпЛА

Які складнощі виникли у росіян через удар по дамбі Бєлгородського водосховища?

Протягом літа російські війська мали сприятливі умови для просування, оскільки річки Сіверський Донець і Вовча обміліли через зменшення опадів.

Окрім того, окупанти накопичили значну кількість резервів і почали проводити наступальні дії.

У 16 корпусі повідомили, що росіяни змогли досягти певних успіхів, але це коштувало їм значних втрат.

Після удару по дамбі на Бєлгородщині Сіверський Донець наповнився, і логістика ворога ускладнилася. Окремі підрозділи окупантів опинилися відірваними від основних сил. Повідомляється також про підтоплення бліндажів росіян.

Губернатор Білгородської області повідомив, що у Шебекінському окрузі вода підтопила 10 земельних ділянок, а 16 мешканців сіл, розташованих нижче дамби, переїхали до ПВР, решта – до родичів.

Що відомо про удар по дамбі Бєлгородського водосховища?