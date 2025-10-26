Бліндажі росіян також були підтоплені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 16 армійський корпус ЗСУ.\
Протягом літа російські війська мали сприятливі умови для просування, оскільки річки Сіверський Донець і Вовча обміліли через зменшення опадів.
Окрім того, окупанти накопичили значну кількість резервів і почали проводити наступальні дії.
У 16 корпусі повідомили, що росіяни змогли досягти певних успіхів, але це коштувало їм значних втрат.
Після удару по дамбі на Бєлгородщині Сіверський Донець наповнився, і логістика ворога ускладнилася. Окремі підрозділи окупантів опинилися відірваними від основних сил. Повідомляється також про підтоплення бліндажів росіян.
Губернатор Білгородської області повідомив, що у Шебекінському окрузі вода підтопила 10 земельних ділянок, а 16 мешканців сіл, розташованих нижче дамби, переїхали до ПВР, решта – до родичів.
Що відомо про удар по дамбі Бєлгородського водосховища?
Росія звинувачує ЗСУ в ударі системою HIMARS по греблі водосховища на Бєлгородщині.
3 реактивні снаряди HIMARS нібито пошкодили кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів та гребінь греблі.
Осколкові поранення, ймовірно, отримали 1 цивільний та росгвардієць.