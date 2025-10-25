Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на губернатора Бєлгородської області Гудкова. Чи правда це, наразі достеменно невідомо.

Що відомо про удар по водосховищі на Бєлгородщині?

Про нібито удар ЗСУ влада Бєлгородщини повідомила лише вдень 25 жовтня. Однак, росЗМІ про це писали ще напередодні увечері.

Розуміємо, що ворог може спробувати ще раз ударити та зруйнувати греблю. Якщо це станеться, буде загроза підтоплення заплави річки з боку Харківської області та кількох вулиць наших населених пунктів, на яких мешкає близько 1000 мешканців,

– бідкається Гудков.

На тлі цього він оголосив, що місцева влада пропонує можливість виїзду жителям сіл Безлюдівка та Нова Таволжанка, а ще одному із мікрорайонів Шебекіна.

При цьому, за даними росЗМІ, цілісність греблі наразі ще не порушена, і загрози затоплення по немає.

Вони також стверджують, що нібито по споруді прилетіли 3 реактивні снаряди HIMARS та пошкодили кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів та гребінь греблі.

Зазначається, що постраждали цивільна особа та росгвардієць – у них численні уламкові поранення.

