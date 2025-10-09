Україна попередила, якщо Росія погрожує блекаутами, то готуватися до них варто і Москві. Наразі від ударів по енергетиці страждає Бєлгород, однак це може бути лише початком. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, як на Кремль впливають подібні атаки і чому Путін може передумати завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Цікаво Україна посилює глибокі удари по Росії, а ракета "Фламінго" стала новим козирем, – The Economist

З Бєлгорода все лиш починається

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан переконаний, що найкращий спосіб зупинити удари Росії по об'єктах української енергоструктури – завдавати дзеркальних ударів по Росії.

Оптимально починати з Бєлгорода, а саме з аеродрому – з нього б'ють по Харкову. Для того, аби збити його з бойового режиму, потрібно знищити об'єкти енергоструктури, які цей аеродром живлять,

– пояснив військовий експерт.

Наразі українські удари справді зосереджені на Бєлгороді. Однак з нього все може лише початись. Ураження інфраструктурних вузлів у Бєлгороді дозволяє обмежити логістику російських сил на прикордонні. А вже атаки на інші міста Росії матимуть інший ефект, насамперед – психологічний.

"Оптимально добратися до Москви і зосередитись на ній, просто зараз у нас немає достатньо зброї для цього. Тому починаємо з Бєлгорода. Думаю, далі дотягнемось до Курська, Брянська та Курська", – зазначив Світан.

Варто додати, що однією з найболючіших точок Росії, по якій може вдарити Україна є так званий "ямальський хрест" – місце, у якому перетинаються одразу 17 великих газопроводів. Якщо його атакувати, Росія не лише залишиться без газу, але й без світла. Річ у тім, що фактично всі балансувальні потужності атомних станцій – на газі.

Щоправда, відстань до "ямальського хреста" – близько 3 тисяч кілометрів. Подолати таку дальність може лише одна ракета на озброєнні України – "Фламінго".

Україна атакує енергооб'єкти у Бєлгороді: дивіться відео

Як атаки можуть вплинути на Путіна?

Удари по російській енергетиці також свідчать про те, що в України, на відміну від 2022 та 2023 років, з'явилось більше засобів стримування, вважає військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, мовиться не лише про українські розробки. Адже змінилась і позиція США щодо ударів їхньою зброєю по російських об'єктах.

Ми абсолютно не боїмося заявити, що ми завдаватимемо ударів у відповідь. Володимир Зеленський сказав, що буде блекаут у Москві. І це є великим позитивом, це стратегічна зміна. Нещодавно росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Чернігівщині, багато людей залишилися без електроенергії. Зараз ми показуємо – отримуйте таке ж саме в Бєлгороді. Спробуйте, як це,

– наголосив Мусієнко.

Військовий також зауважив, що цьогорічні удари по енергетиці Росії є певною мірою безпрецедентними, адже раніше такого масового відімкнення світла та водопостачання у ворожих містах – не було.

"Наступною може бути Москва, це абсолютно очевидно. Ми маємо використовувати нашу зброю як силу стримування. Коли твій ворог розуміє, що ти можеш йому відповісти і наслідки будуть нищівними, тоді він задумається, чи варто взагалі завдавати таких ударів", – пояснив військовий.

Критично важливо переносити війну на територію Росії. Місцеві не лише зрозуміють, як це – жити в умовах обстрілів чи відсутності світла – але й можуть тиснути на своє військово-політичне керівництво.

Відповідь на обстріли України ставатимуть серйознішими: перегляньте відео

Чому від ударів по енергетиці страждає російська армія?

Водночас важливими атаки по енергетичній інфраструктурі Росії полягають не лише в незручностях для місцевих мешканців. Військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив – прикордонні з Україною території є потужними логістичними областями російської армії.

Російська армія дуже залежна від електроенергії. Залізниця, центри відновлення і накопичення сил, великі ремзаводи – все це потребує електрики для ефективного функціонування. Завдання таких ударів серйозно б'є по ворожій мережі локаторів, системам контролю за повітряним простором, зокрема засобам РЕБ,

– зазначив Тимочко.

Такі атаки обмежують як маневровість, так і масштабування російських військ. Звісно, усе це працює комплексно: і удари по ворожих військах на фронті, і удари по енергетиці та нафтопереробних заводах.

"Якщо ми продовжимо так працювати надалі, можливості російської армії зменшуватимуться. Це суттєво допоможе і нашому фронту, адже боєздатність росіян падатиме", – додав Тимочко.

Цікаво, що Росія так і не змогла розосередити свої системи електрогенерування для того, щоб мінімізувати ризики знеструмлення власних областей.

Російська армія страждає від атак по енергетиці: дивіться відео

Наскільки критичними є удари по енергетиці Росії?

Аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот зауважив, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Зокрема, відключення електроенергії порушують виробництво боєприпасів та озброєнь для Росії – це завдає агресору реальної шкоди.

Якщо ми побачимо відключення (світла у Росії – 24 Канал), це буде свідченням того, що удари стають дедалі результативнішими. Це напрямок, в якому Україна починає перемагати, і їй потрібно здобути вирішальну перемогу,

– наголосив аналітик.

Марк Тот висловив сподівання, що подібні атаки на російську енергетику триватимуть, адже завдають реальної шкоди агресору у багатьох сенсах.

Болючі наслідки для Росії через удари України: дивіться відео

Удари по російській енергоструктурі: останні новини