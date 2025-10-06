Там атаковано ТЕЦ у населеному пункті Клинці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням російські телеграм-канали Exilenova+, "Жесть Брянськ" та Supernova+.
Які наслідки ударів по Брянщині?
У мережі пишуть про ракетну атаку на ТЕЦ у Клинцях. А також зазначають, що після серії вибухів виникла сильна пожежа. За попередньою інформацією осінтерів, уражено "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ".
Під ударом міг опинитися "Відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ" / Фото Supernova+
На Брянщині внаслідок атаки виникла пожежа: відео Exilenova+
Атаки на Росію: коротко про головне
У Бєлгороді вечір 5 жовтня був не дуже спокійним. Місцеві жителі чули вибухи, після яких у місті зникли світло та вода. Повідомлялося, що було влучання по підстанції, внаслідок якого вся агломерація пішла у темряву.
Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що є пошкодження енергетики "внаслідок українських атак". За словами росіянина, зараз усі аварійні бригади виїхали на місце, а лікарні перейшли на живлення від резервної генерації.
Окрім цього, в Нижньогородській області дрони атакували завод "Лукойла", що призвело до масштабної пожежі в ніч на 5 жовтня. Варто зауважити, що він є одним із найбільших у Росії та здатен переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік.