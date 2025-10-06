Там атакована ТЭЦ в населенном пункте Клинцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы Exilenova+, "Жесть Брянск" и Supernova+.
Смотрите также Украина усиливает глубокие удары по России, а ракета "Фламинго" стала новым козырем, – The Economist
Какие последствия ударов по Брянщине?
В сети пишут о ракетной атаке на ТЭЦ в Клинцах. А также отмечают, что после серии взрывов возник сильный пожар. По предварительной информации осинтеров, поражено "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ".
Под ударом могло оказаться "Открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ" / Фото Supernova+
На Брянщине в результате атаки возник пожар: видео Exilenova+
Атаки на Россию: коротко о главном
В Белгороде вечер 5 октября был не очень спокойным. Местные жители слышали взрывы, после которых в городе исчезли свет и вода. Сообщалось, что было попадание по подстанции, в результате которого вся агломерация ушла в темноту.
Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что есть повреждения энергетики "в результате украинских атак". По словам россиянина, сейчас все аварийные бригады выехали на место, а больницы перешли на питание от резервной генерации.
Кроме этого, в Нижегородской области дроны атаковали завод "Лукойла", что привело к масштабному пожару в ночь на 5 октября. Стоит заметить, что он является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год.