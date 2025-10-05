Сообщалось, что было попадание по подстанции, в результате которого вся агломерация ушла в темноту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Пепел" и Supernova+.

Что известно о взрывах и блэкауте в Белгороде?

О взрывах в Белгороде стало известно 5 октября после 21:30 по местному времени. После этого в некоторых квартирах пропал свет и вода.

Впоследствии проблема приобрела более масштабный характер. В сети сообщали, что горит электроподстанция "Луч". Предварительно, по российскому объекту был нанесен обстрел.

Также сообщалось, что света не было не только в самом Белгороде. Об отключении писали также и жители Яковлевского округа Белгородской области.

Однако из жительниц Белгорода рассказывала, что "Свет у нее не горит". После удара по подстанции "Луч" в некоторых районах Харьковской горы, в частности на улице Есенина, пропал свет. При этом в соседних с городом населенных пунктах Дубовое, Тавровое и Репное есть электроэнергия.

Свет после взрывов исчез в городе буквально в один момент, также было видно несколько вспышек. Это можно увидеть на видео, которые распространяют местные.

Интересно, что до взрывов в Белгороде и области писали о "ракетной опасности". Кроме того, сообщалось, что якобы на месте "работает ПВО".

Позже блэкаут в Белгороде подтвердил и местный губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что есть повреждения энергетики "вследствие украинских атак". По словам россиянина, сейчас все аварийные бригады выехали на место, а больницы перешли на питание от резервной генерации.

Впоследствии стало известно об "отбое ракетной опасности в регионе". В то же время полностью о последствиях для Белгорода и когда восстановят свет – местные власти не сообщали.

Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко объяснял в эфире 24 Канала, что Украина способна отвечать на российские атаки по энергетике. И то, что происходило в Белгороде, является доказательством этого.

В Белгороде не впервые случается блэкаут