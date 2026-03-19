Главное управление разведки, в частности одно из спецподразделений "Артан", славится уникальными спецоперациями. Среди впечатляющих достижений "Артана" операции в Запорожской и Донецкой областях. Бойцы спецподразделения удачно уничтожают оккупантов, а враг мечтает захватить их в плен. И даже когда это удается – украинских бойцов удержать крайне сложно.

Одну из таких историй, где оккупанты захватили украинского военного в плен и поплатились за это жизнью, – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным "Свят". Военный прошел путь от штурмовика до заместителя командира роты. Участвовал в ключевых боях: за остров Змеиный, в Сумской области, в районах Купянска, Липцов и Лимана, а теперь – в Запорожской области.

"Все оккупанты уничтожены или в плену": детали спецоперации в Запорожской области

Возле Степногорска на Запорожском направлении вам удалось отбить ключевые позиции, отминусовать и технику, и оккупантов. А также прорвать оборону врага и перекрыть ему возможность продвинуться на Запорожье. Как вам это удалось, сколько длилась подготовка?

Это было умеренно нервное задание – готовились к нему около двух недель. Детально планировали, выбирали места высадки десанта. Это были ключевые места передней линии противника, которые успешно занял наш личный состав и удерживает по сей день, прервав линии логистических путей. Это улучшило наше тактическое положение на линии боевого соприкосновения.

Во время операции все люди, которые были к ней привлечены прежде всего на линии боевого соприкосновения, живы и целы. Техника также выехала. У нас был только один 300-й, который наступил на мину "Лепесток". Но эвакуация пришла очень быстро, поэтому считаем эту операцию удачной, учитывая, что полгода туда никто не заезжал. Территория была плотно заминирована, а количество оккупантов, которая находилась на этих ключевых участках, была довольно значительной.

Но каждый оккупант, который находился на той части, был уничтожен или взят в плен.

Что было для вас самым тяжелым, потому что даже подобраться к линии боевого соприкосновения – это уже огромная задача. Килл-зона с каждым днем увеличивается. Как вам удалось прорваться?

Сейчас такие задачи мало кто выполняет, прежде всего с участием боевой техники. Нам на руку сыграли прежде всего погодные условия. Если бы не они, мы бы даже за 5 километров до линии боестолкновения не доехали. Тогда был перепад температуры, высокая влажность воздуха, что и создало густой туман, хотя температура была минусовой.

На этом направлении все наши задачи планируем преимущественно под погоду, потому что нет погоды – нет никаких перемещений. В то же время противник не подстраивается под погодные условия. Он теряет возможности инфильтроваться за пределы линии боевого соприкосновения – нам в тыл. Но когда погода хорошая, наши дроны летают, обнаруживают и поражают противника. Поэтому эти попытки напрасны.

Самой сложной в этой операции была дорога, которая была очень сильно заминирована. Поэтому прежде всего нам было нужно ее разминировать. Во время двухнедельной подготовки мы уделили большое внимание именно нашему пути – выявлению минирования и разминированию такими средствами, как сбросы, дроны и затем наземным транспортом, который шел во главе колонны и доразминировал то, что мы не разминировали с помощью дронов.

Поэтому это было самым сложным. И здесь 50 на 50 – доедем или нет. Но на нашей стороне правда, и поэтому мы выполнили задание успешно.

Интересно, как оккупанты могли не заметить ваш штурм? Из-за погоды, когда их разведдроны не летали?

Интересная ситуация была, когда мы проезжали возле позиции россиян, и они даже не услышали звука техники. Это была колесная техника, не гусеничная, а она движется гораздо тише.

Даже несмотря на то, что работало крупнокалиберное оружие Browning, МК-19 40-миллиметров, – противник не понял, что происходит. Хотя, возможно, все спали или так глубоко зарылись, что даже не слышали. Туман еще достаточно сильно скрывает звук, и он просачивается тяжелее. Также там есть небольшой перепад высот, поэтому все совпало в нашу пользу.

"Полностью под нашим контролем": об успехе возле Степногорска

Из ваших слов понятно, что эта позиция была ключевой, потому что вы перерезали логистику врага на Запорожье. Поэтому и для оккупантов важно было удержать эти позиции. И теперь благодаря вам удается держать уже нашу территорию под контролем Украины?

Мы забрали несколько ключевых позиций противника. Через них проходил его следующий личный состав, инфильтрировался наверх.

Поэтому благодаря этим позициям, которые мы взяли, можем держать более плотную оборону с нашими смежниками, с которыми стоим у Степногорска. И противнику стало намного труднее – он вынужден искать обходные пути. Пройти через наши позиции ему не удается, поэтому враг вынужден пробовать двигаться с той или иной стороны, но эти его попытки также безуспешны.

На сегодня на вашем направлении появилось больше беспилотников и техники? Как россияне меняют свою тактику, пытаются ли отправлять малые штурмовые группы, или сейчас война чисто технологическая, и враг увеличивает количество разведывательных и ударных беспилотников?

Учитывая то, что противник докладывает своему высшему командованию, что он уже далеко за пределами нашей реальной линии боевого соприкосновения, он вынужден отправлять свою пехоту, даже тогда, когда это нецелесообразно. Вероятность того, что она дойдет туда, где ей было определено закрепиться, очень невелика.

Поэтому, привлекая малые группы, по два-три, максимум четыре человека, при плохой погоде они могут и больше личного состава отправить выполнять задачи. Это не дает им никаких дополнительных возможностей просочиться, инфильтроваться через наши позиции. Враг запускал их и когда была хорошая погода.

Оккупанты докладывают, что они находятся якобы на определенных точках, куда была поставлена задача дойти. Но по факту их там нет. Такая ситуация с населенным пунктом Веселянка, что расположена западнее Степногорска. Россияне докладывают, что они там и населенный пункт под их контролем. Но могу сказать, что по состоянию на сейчас Степногорск, Приморское полностью под нашим контролем, и противника там нет и не будет.

Пока мы ликвидируем противника и продолжим это делать, все его попытки будут неудачными. А если и будут удачные, то мы его найдем и ликвидируем.

Как боец "Артана Х" вырвался с боем из плена?

Когда россияне слышат, что работает "Артан", подтягивают так же свои элитные войска, или пока у них ничего не меняется? Следят ли они за вашими перемещениями, когда приезжаете к смежникам и начинаете с ними работать?

Они уже достаточно давно нас знают. Мы уже им неоднократно показывали, что когда приезжаем, то их личного состава становится намного меньше, как это происходит и сегодня. Здесь против нас стоит 7 десантно-штурмовая дивизия и 19 воздушно-десантная бригада. Это более обеспеченные и обученные военнослужащие чем остальные. Поэтому есть достаточно сильное сопротивление во время наших активных действий. В то же время мы даем сопротивление во время их активных действий.

Противник очень сильно хочет взять в плен наших военнослужащих, а тем более военнослужащих Главного управления разведки "Артан", которые успешно выполняют достаточно много операций. Но у них это не получается сделать и не получится.

Была интересная ситуация с нашим военнослужащим подразделения "Артан Х", командир – "Фаворит", когда противник в составе двух десантников взял в плен нашего военнослужащего. Россияне удерживали его на своей позиции более двух суток, заставляли копать себе укрытие.

Но на третьи сутки наш военнослужащий нашел момент, когда противники в предутреннее время суток: один – был сонливый, а второй – немножко задремал, – завладел их оружием, ликвидировал двух человек и вернулся на свою позицию. Поэтому наши люди не сдаются – они несокрушимые и знают свою работу.

Справка. Спецподразделение Главного управления разведки "Артан Х" состоит в основном из бывших заключенных, которые получили второй шанс. Командир и его подчиненные отбирают бойцов по определенным критериям. Бойцы "Артан Х" участвовали в операциях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Больше о работе спецподразделения – читайте по ссылке.

"Мы все видим": россияне вербуют украинцев, чтобы отбелить Starlink

Как повлияло на оккупантов отключение Starlink? Возможно, они пытаются чаще использовать оптоволокно или же чем-то другим заменяют отсутствие Starlink?

Это принесло им некоторые проблемы. Россияне были вынуждены привлекать дополнительные ресурсы, дополнительных людей, искать новые возможности. Это все время, а на войне время имеет очень большое значение, поэтому мы используем его в свою пользу. Но противник не останавливается, и это вопрос времени, когда он выйдет на собственный стабильный спутниковый интернет.

Попытки россиян завербовать украинского человека, чтобы отбелить Starlink, являются безуспешными, потому что происходит мониторинг. Мы все видим и дистанционно выключаем такие средства, которые появляются у противника. Ведь очень странно, когда человек, например, из Донецкой области, отбеливает Starlink – то есть он закреплен за ним, а работает совсем в другом месте, потому что мы видим геолокацию.

Поэтому такие попытки являются безрезультатными – это все обнаруживается и отрезается. Есть попытки тянуть через FPV, но это также значительно трудно, и сделать это на все линии боестолкновения не будет возможности.

Четверо бойцов держали ключевой участок: об уникальной операции на Донбассе

Чем отличались операции в Донецкой области и на Лиманском направлении и благодаря чему удавалось успешно проводить штурмы? Знаю об уникальной операции этим летом, где четверо бойцов удерживали ключевой для нас участок. Как тогда это удалось?

Отдых между задачами был небольшой, поэтому работать приходилось много. Если говорить об Изюмском направлении, то география там действительно совсем другая. Если на одном направлении местность более степная, то там она, наоборот, более лесистая.

По той значительной операции, о которой вы упомянули, то ее выполняли мои бойцы. Начальная задача была с немного другой конечной целью, но во время выполнения такие задачи очень часто меняются. На это влияет много факторов непосредственно уже во время работы, поэтому приходится импровизировать и адаптироваться к тому, что есть в конкретный момент.

Если коротко, там было два лесомассива, которые соединяла так называемая посадка, "спичка", как мы ее называли. Именно этой посадкой группа перемещалась к другому лесомассиву, где нужно было закрепиться и уничтожить противника. Эту посадку мы зачистили, и она имела протяженность один километр. Уже в конце было несколько контактов, и последний бой немного выбил нашу группу из боеспособности. Тогда противник начал применять FPV-дроны и скиды.

На тот момент посадка была еще зеленая, и это дополнительно помогало скрытому перемещению нашей группы. Но были раненные, и, к сожалению, был один погибший. Мы быстро сменили боевой порядок. Это уже был вечер, сумерки.

Пока группа QRF (Quick Reaction Force/силы быстрого реагирования, – 24 Канал) подтягивалась к группе "Альфа", которая шла впереди и уже имела своих раненых, наши держали позицию. Противник довольно быстро начал контрдействия, пытался отбить свою позицию, но тщетно. Мы наблюдали за ним с неба, обнаруживали его и корректировали нашего пулеметчика, который удерживал передний край этой позиции.

Далее, когда раненых уже эвакуировали и группа QRF подтянулась, они объединились с теми, кто оставался боеспособным в группе "Альфа", и уже вместе удерживали позицию. На позиции были два пулеметчика и два стрелка. Наши люди имеют достаточно средств и хорошее обеспечение. Понимая, как вести себя на позиции и какие действия нужно выполнять, они выбрали удачное тактическое положение.

Так, бойцы встречали не одну группу противника, которая пыталась нащупать передний край, обнаружить и уничтожить нашу пехоту. Но все получилось наоборот. После третьей ликвидированной группы оккупантов противник уже начал накрывать эту посадку артиллерией и скидами. Она была очень важна, потому что, удерживая ее, мы фактически держали ситуацию позади себя.

Вторая часть лесомассива тоже была под контролем противника, и пока мы удерживали эту лесополосу, в другой – продолжали натиск и проводили штурмовые действия. Там также были нестандартные решения. Мы заезжали противнику за спину на технике. Это было почти нереально, потому что туда техника достаточно долго вообще не заходила. Но мы сделали это успешно благодаря слаженной работе наших людей и Третьей штурмовой, которая также была на этой линии боевого соприкосновения.

Что самое тяжелое на службе?

Какое направление было для вас самым тяжелым и что для вас самое тяжелое во время службы?

Я не могу сказать, что где-то было легче, а где-то труднее. Всегда нелегко. Для меня самое тяжелое, когда кто-то из моего личного состава получает ранения – и легкое, и тяжелое. И тяжелее всего переживать моменты, когда кто-то из штурмовой группы не возвращается сразу с задания.

Для меня это самое тяжелое, потому что нет ничего важнее жизни нашего военнослужащего. Это – главное. Задачи были и будут, а люди – это ограниченный ресурс, который у нас есть, и его надо очень ценить.

Поэтому нужно максимально работать над тем, чтобы человек, который идет на выполнение боевой задачи, был хорошо подготовлен, чтобы у него все было, чтобы он был максимально осведомлен и о самой задаче, и обо всех смежных подразделениях, которые будут на линии боевого соприкосновения. Все эти факторы играют очень важную роль в общем выполнении поставленной боевой задачи.

Еще раз подчеркну: самое тяжелое – это когда ты теряешь людей. Все остальное – это просто работа.

"Обломков хватит на пол дрона": о тяжелом ранении

Вы получили ранение, но все равно продолжаете службу. Почему и сказываются ли последствия этого ранения?

На четвертый год своей службы я получил серьезное ранение, которое, так скажу, на некоторое время сбило меня с ног. Но я восстановился, потому что по-другому не мог. Сдаваться я не буду и не собираюсь.

Я из тех командиров, которые прошли путь от обычного солдата. Я был человеком, который сидел в окопах, ходил на задания, находился под плотными артобстрелами, когда над головой летали пули. Я понимаю все эти особенности и тонкие моменты, которые влияют и на общую работу, и вообще на жизнь обычного военнослужащего.

Моя жизнь после ранения изменилась. Ту силу и запал, которые я имел раньше, я уже не могу полноценно использовать, потому что организм дает определенные ограничения. Обломков очень много. Думаю, если бы их всех достать, то можно было бы половину вражеского FPV собрать точно.

Пока что я ношу их с собой. Впереди непростая операция, и там есть большие риски для седалищных нервов, а это ноги. Поэтому пока они не настолько мешают, чтобы я не мог выполнять свою работу. Но если придет время, возможно, когда война закончится, тогда уже буду рассматривать вариант, чтобы их доставать. Потому что годы будут идти, и, думаю, со временем это только больше будет докучать.

Там будет долгий период реабилитации, но ничего. Службу я продолжаю и не собираюсь отходить от нее, потому что это мой выбор, это уже моя жизнь. Я уже не представляю своей жизни без службы. Иногда задумываюсь: вот все закончилось, победа, мы ставим оружие на хранение. А что дальше?

Мне иногда даже смешно, потому что я уже не представляю своей жизни без службы. Это достаточно большая семья, в которой я сейчас нахожусь. Здесь много друзей, много побратимов, и я уже не представляю жизни без них.

Как присоединиться к "Артану"?

Как присоединиться к вашей семье – "Артана"? Нужны ли особые навыки и физическая подготовка? Может ли присоединиться каждый желающий?

У нас во многих городах Украины есть так называемые "Артан-пространства". Это место, куда может прийти любой человек, ознакомиться с нашими историями, с тем, как у нас происходит комплектование бойцов, пообщаться о любых вопросах по службе и оставить свою анкету на рассмотрение.

После рассмотрения анкеты, если все данные, которые нужны, соответствуют нашим требованиям, человек проходит отбор. Если он проходит его успешно, то попадает в нашу семью. Конечно, прежде всего нужна хорошая физическая подготовка, потому что многие задачи, которые мы выполняем, могут предусматривать переходы пешком по 10 – 15 километров. Поэтому здесь нужны выносливость и определенная сила организма.

Но даже если физическая подготовка где-то недостаточная, у нас после попадания в подразделение есть более трех месяцев на подготовку, на обучение всех необходимых знаний. Все это подтягиваем. Главное – не бояться принять этот вызов, правильно настроиться и работать.

Само собой ничего не придет, надо просто брать и делать. Поэтому мы всех ждем, всем дадим возможность попробовать. И если не к нам, то, пожалуйста, есть другие подразделения в нашей большой семье. Думаю, там тоже найдется подходящее место для соответствующих людей.