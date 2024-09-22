Как пишет The Wall Streat Journal, их журналист в начале сентября посетил остров Змеиный и пообщался с офицерами спецподразделения "Тимур". Это элитное подразделение, участвовавшее в освобождении Змеиного летом 2022 года.

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Освобождение острова Змеиный

Как отмечает WSJ, остров Змеиный дал Украине плацдарм в Черном море и бросил спасательный круг экономике, поскольку возобновились миллиардные экспортные поставки зерна. Также освобождение острова стало знаковым событием для Украины – издание вспоминает символическую фразу о российском корабле.

Операция по освобождению Змеиного началась в апреле 2022 года, когда Украине удалось затопить крейсер "Москва". Вскоре ВСУ начали наносить непрерывные удары по острову ракетами, выпущенными с беспилотников и военных самолетов.

Вооруженные Силы разместили 155-мм самоходные гаубицы на баржах и переместили их вокруг дельты Дуная на огневые позиции, недоступные с суши. Реактивные системы залпового огня "Ураган" вели огонь непосредственно с барж.

Как только мы начали систематически работать с середины июня 2022 года, мы заставили их покинуть остров за две недели,

– сказал офицер ГУР с позывным Шекспир.

Кадровый военный Рамзес и пять других спецназовцев из спецподразделения Тимура вернулись на остров, чтобы обеспечить контроль Украины над ним.

Они приблизились к скале на западной стороне острова на низко наклоненном речном судне под покровом темноты. Четверо из них во главе с Рамзесом поднялись на скалу и медленно пробрались сквозь здания и мимо техники, которая была заминирована россиянами. Под дождем и туманом они начали разминировать здания и собирать документы, которые враг оставил в спешке. Рамзес поднял на острове украинский флаг.

Пока военные были на берегу, погода ухудшилась. Когда спецназовцы возвращались на материк, волны вывели из строя два мотора их лодки, а потом перевернули ее, заставив пересесть на надувную лодку без мотора, только с веслами.

Лодку отнесло в море, в направлении газовых буровых установок, где были размещены российские войска.

Военные провели ночь, постоянно вычерпывая воду из лодки, и использовали насос, чтобы поддерживать лодку в надутом состоянии. Их спасли после 28 часов в море.