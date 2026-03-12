"Рубикон" (Центр перспективных беспилотных технологий) – специальное российское военное подразделение, созданное для централизованной закупки, подготовки и боевого применения БПЛА. В частности, Мария Берлинская называет "Рубикон" лучшим технологическим подразделением России. Центр был создан по распоряжению министра обороны РФ Андрея Белоусова летом 2024 года.

За первый год работы "Рубикон" продемонстрировал высокие боевые показатели. Так, российское министерство обороны сообщало, что за несколько месяцев со времени создания центра его подразделения уничтожили сотни единиц украинской военной техники и оборудования на разных направлениях фронта. По данным пропагандистского издания ТАСС, до октября 2024 года на счету операторов "Рубикона" – более 400 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ и около 800 пораженных целей в Донецкой области, Курском и других направлениях. В последующие месяцы российское ведомство сообщало о якобы десятках тысяч уничтоженных украинских беспилотников (прежде всего FPV) и тысячи вражеских автомобилей, систем связи и РЭБ.

Ключевое отличие "Рубикона" от других российских подразделений – его автономность. Условно – их "заваливают" инструментами и они делают с ними все, что считают нужным. 24 Канал пообщался с украинскими подразделениями, которые сталкивались с "Рубиконом" и рассказывает в чем особенности этого формирования, как оно возникло в централизованной России и как ему противостоит Украина.

Когда создан и что известно об операциях "Рубикона" в Курской области?

В целом "Рубикон" концентрировал деятельность на различных стратегических направлениях, но значительное внимание уделялось Курской области РФ, которая граничит с Украиной и где Украине в 2024 году удалось занять около тысячи квадратных километров в Суджанском районе. До середины января 2025 года отчеты "Рубикона" о поражении целей практически исключительно поступали именно из Курской области.

В начале февраля 2025 года именно "Рубикон" упоминался среди подразделений, привлеченных к оперативным действиям в "курской операции" российского наступления на позиции ВСУ. В феврале – марте 2025 года его отряды фактически перерезали украинские пути снабжения в районе города Суджа (Курская область).

Это и стало дорогой к российскому наступлению. Именно "Рубикон" во многом обеспечил возвращение Россией под контроль почти всей занятой ВСУ территории этого региона. Таким образом украинским войскам оказалось крайне сложно нормализовать обеспечение своих сил на Курщине.

По данным российского оборонного ведомства, "Рубикон" сформирован в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации (по информации российских пропагандистов ТАСС). Главный офис "Рубикона" располагается в выставочном комплексе "Патриот" под Москвой. Журналистское расследование Радио "Свобода" установило, что командиром центра является полковник Сергей Будников.



По официальным данным, одной из ключевых задач "Рубикона" является подготовка инструкторского состава и операторов БПЛА, а также проработка новейших тактик применения дронов и развитие "умных" робототехнических комплексов в войне.



Российский диктатор Путин и экс-министр обороны Шойгу в парке "Патриот" в 2015 году / Фото Кремля

Одним из известных примеров стало уничтожение разведчиками "Рубикона" украинской артиллерийской установки, замаскированной в районах возле границы, – о чем сами российские военные сообщили в ноябре 2024 года. По данным Минобороны РФ, "расчеты "Рубикона" обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерийскую установку ВСУ на курском направлении".

Кроме того, аналитики ISW (США) указывают, что в течение конфликта использование "Рубиконом" оптоволоконных дронов в Курской области создало перед фронтовой линией "зоны поражения" шириной до 15 – 20 километров между позициями сторон. Массовое применение ударных БПЛА с динамическими тактиками нанесло серьезный ущерб украинской логистике и мобильности подразделений в регионе.

Как украинские военные противостоят "Рубикону"?

Командир 20 бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес в конце 2025 года отмечал, что, хоть в зоне ответственности бригады не такое большое присутствие "Рубикона", как на других участках фронта, но они наносят достаточно большой вред.

В частности, "Рубикон" перерезал дорогу Изюм – Славянск.



Боец "Рубикона" / Фото росСМИ

Россия в целом является более централизованным государством, чем Украина. Так как в нем возник автономный "Рубикон"?

В К-2 24 Каналу прокомментировали, что "Рубикон" стал возможным не вопреки централизации, а частично благодаря ей.

Централизованная машина может быть неповоротливой, но когда она решает, что что-то приоритет, она вливает туда ресурс, как в черную дыру. Если говорим о "Рубиконе", то это именно такая история. В общем "Рубикон" – это самое эффективное подразделение БПЛА России. Более эффективного, на наш взгляд, нет. Вкладываются большие средства. Серьезный кадровый отбор. По сравнению с контрактом, в пехоту, например, скажем десантникам, выплачивают 1 миллион за контракт – против 2,5 миллиона в Рубиконе.

В К-2 считают, что одним из путей борьбы с "Рубиконом" должно стать большее количество современных средств РЭБ и РЭР, ПВО. А подразделения, специализирующиеся на БПЛА, с собственной тактикой, обучением и связью с артиллерией и РЭБ – и станут украинским ответом "Рубикону".



Кирилл Верес / Фото из соцсетей

А вот о наличии аналогичных подразделений – в К-2 сравнивают "Рубикон" с украинской Линией дронов.

Однако, у них основные задачи глубинные, оперативного уровня. А в Линии дронов пока преимущественно тактического уровня – не дать вражеской пехоте уничтожить нашу пехоту. Основные задачи Рубикона – отработка по тыловым объектам и логистическим маршрутам Сил Обороны. Также уже начали работать и по переднему краю. У них есть как разведывательные крылья, так и ударные, различные FPV, "Молнии", "Суперкамы", "Орланы", очень развито ПВО, что сбивает наши крылья и бомберы. Не удивимся, если есть шахедное подразделение, однако это лишь догадки. Основная их сила в ресурсах и численности.

24 Канал также пообщался с бойцом "Азова" с позывным "Решала", который сталкивался с "Рубиконом" на поле боя. Впервые это произошло в направлении Зари и Александро-Калиново в Донецкой области. Именно тогда "Рубикон" закончил участие на Курщине, говорит боец "Азова".

Как и на Курском направлении, те были заточены на логистику и пытались перекрыть все пути своими FPV-дронами. Это затрудняло подвоз имущества, ротации, вывоз раненых, делится собеседник. Дополнительно к логистике "Рубикон" работал по частям БПЛА, пытаясь поразить антенны.

Азовец отмечает, что "Рубикон" действительно эффективен в уничтожении автотехники, логистики, они хорошо работают на артиллерийские средства.

Их работа, по моему наблюдению, выглядит постоянно в режиме патруля. Они выбирают себе пути, по ним работают, летают, поражают. В то же время они обучают своих смежников, усиливают их отдельными расчетами. На некоторых направлениях они работали в полной мере, в частности, на Александро-Калиновом, на Нью-Йоркском же не так массово, но постоянно там находились.

Удары по "Рубикону" осложняются тем, что не всегда ясно, где именно их взлетная полоса для беспилотников, делится собеседник. По словам "Решалы", для того, чтобы сделать невозможным их работу, надо уничтожать, во-первых, их личный состав, во-вторых, их взлетные полосы, в-третьих, логистические пути.

Относительно личного состава, собеседник добавляет, что "Рубикон" точно имеет более строгий отбор – туда идут опытные и там уже доучиваются. К тому же, у россиян более унифицированные средства поражения, почти идентичные взрывчатые части, которыми они пользуются, и, соответственно, с унифицированным оборудованием работать легче. Украинцы же переделывают дроны под себя.

Сейчас уже производители больше адаптировались под военнослужащего – спрашивают, какие частоты видео, какие частоты управления, какие протоколы мы применяем. То есть, если есть какой-то рабочий механизм, его обязательно нужно увеличивать в производстве. У них, думаю, есть определенные договоренности с китайскими партнерами, и они им стабильно поставляют комплектующие. Это тоже является преимуществом, потому что в нашем случае, в некоторых ситуациях, нужно что-то искать. То есть, для того, чтобы переделать под себя, нужно что-то находить. А у них приходит все готовое и комплексное.

Украинским подразделениям удается опережать россиян, говорит "Решала" из "Азова": "Когда они нам начали уничтожать логистику, их логистика была уничтожена давно". Сейчас там, где проводятся украинские ротации на бронетехнике, техника россиян не доезжает даже штурмуя.

"Рубикон", безусловно, профессиональное подразделение, но мы, адаптировавшись, научились с ними работать, и я не могу сказать, что мы должны им что-то противопоставлять. Мы должны всегда улучшать свою работу, потому что у нас есть Силы Беспилотных систем, которые успешно работают на дальних расстояниях, которые уничтожают логистику. "Птицы Мадьяра", NEMESIS, "К-2", "Феникс", "Ахиллес" также уничтожают российские пушки и достаточно успешно поражают их логистику. Мы должны понимать, что с нашей стороны, как мы это видим, это унифицированные борта в огромном количестве, с большим количеством подготовленных расчетов, которые успешно работают. Если быстро не адаптироваться к условиям, которые есть сейчас, то будет очень много новых проблем.

Азовец подытоживает, что российские дроны – одна из самых больших проблем на поле боя, ведь они часто залетают глубоко в тыл и попадают по гражданским автомобилям, не говоря уже о военной логистике, и разрушают все, что видят.

Как Украина борется с "Рубиконом"?

Украинские воины последовательно поражают инфраструктуру и личный состав подразделения "Рубикон" и после выхода из Курщины. Например, 22 августа 2025-го Ракетные войска и артиллерия ВСУ попали в "пункт управления БПЛА" этого элитного формирования на оккупированной Донетчине.

Параллельно с этим сопровождались операции авиации и артиллерии: 4 ноября 2025 года Главное управление разведки Украины сообщило о ликвидации штаба "Рубикона" в Авдеевке (ударом FP-2 с 105-килограммовой боевой частью летательный аппарат).

А уже 16 ноября 2025 года Генеральный штаб подтвердил поражение большого склада дронов "Рубикона" на оккупированной части Донецкой области.



Боевые действия на Курщине / Фото росСМИ

Массированное использование беспилотников самой ВСУ дало результаты в противостоянии с "Рубиконом". В частности, FPV-дроны десантников 71-й отдельной бригады ДШВ нанесли в ноябре 2025-го серии сокрушительных ударов по позициям "Рубикона", регулярно уничтожая технику, оборудование и личный состав оккупантов, в том числе операторов российских дронов.

Такие удары системно лишают врага БПЛА, средств связи и боевых возможностей – и этим значительно ослабляют потенциал подразделения "Рубикон".

В феврале 2026-го был поражен командный пункт "Рубикона" возле поселка Высокое (запорожское направление). Системность этих действий – от авиационно-артиллерийских ударов до дроновых атак – ярко иллюстрирует, что "Рубикон" все больше теряет свои боевые возможности в результате работы украинских Сил обороны.