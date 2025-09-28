После этого украинские соцсети взорвались мемами об отсутствии света в российском городе. 24 Канал собрал народное творчество и реакции в сети на ситуацию с блэкаутом в Белгороде.
Как в сети реагируют на блэкаут в Белгороде?
В сети украинцы вспомнили времена, когда ДТЭК публиковал графики отключения света для граждан. Для белгородчан создали свой особый график подачи электроэнергии.
Когда в Белгороде появится свет по графику / Фото из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"
На этот раз против жителей Белгорода выступает все, даже погода. На улице по состоянию на 28 сентября 23:26 +11 градусов, но в квартирах без света и тепла – уже чувствуется зима. Еще и на улице уже ночь, поэтому холод ощущается особенно сильно.
Жители Белгорода мерзнут без электроэнергии и тепла / Фото из телеграм-канала "Украинское наступление"
Как выглядит Белгород ночью / Фото из телеграм-канала "Украинское наступление"
Не могли украинцы не вспомнить и о проблемах с бензином у россиян, которые возникли после украинских ударов. Теперь очевидно белгородчане не смогут подключить себе генераторы, если они, конечно же их имеют.
В Белгороде проблемы не только со светом, но и с бензином / Фото с аккаунта @GONI_memes в соцсети Х
Коротко о ситуации с блэкаутом в Белгороде / Фото из аккаунта @GONI_memes в соцсети Х
Что случилось в Белгороде 28 сентября?
Вечером 28 сентября в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. Предположительно, из-за атаки дронов пострадала подстанция ТЭЦ.
Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил о якобы ударе ВСУ по инфраструктуре и сообщил о значительных перебоях с электроснабжением.
Свет исчез в Шебекино, Дубовом, Майском, Стрелецком и Репном, а также в отдаленных населенных пунктах - Чернянке и Старом Осколе. Кроме того, без электроэнергии остались Короц, Новый Оскол и Строительный.