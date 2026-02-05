Такие утверждения появились после переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации.
Какой фейк появился после переговоров?
Как сообщили в ЦПИ, после раундов переговоров делегаций Украины, США и России некоторые Телеграмм-каналы распространили фейковые сообщения. В качестве примера приводят сообщение с текстом, что Украина и Россия якобы готовятся объявить "полное перемирие".
Более того, в своих публикациях каналы ссылались на секретаря СНБО Рустема Умерова.
Однако в ЦПИ отметили, что такая информация не соответствует содержанию официального коммюнике и вырвана из контекста.
В заявлении не содержится никакой информации о намерении объявить полное перемирие,
– опровергли в ЦПД.
О чем на самом деле заявил Умеров?
- Как добавили в ЦПД, в коммюнике Умерова говорится, что на днях делегации "обсуждали остальные нерешенные вопросы, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий".
- В целом секретарь СНБО и спецпредставитель США Стив Уиткофф назвали переговоры "конструктивными".
- В частности, делегации договорились об об обмене пленными и о проведении новой встречи в ближайшие недели.