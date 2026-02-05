Такие утверждения появились после переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также "Было конструктивно": Умеров и Виткофф раскрыли детали переговоров в Абу-Даби

Какой фейк появился после переговоров?

Как сообщили в ЦПИ, после раундов переговоров делегаций Украины, США и России некоторые Телеграмм-каналы распространили фейковые сообщения. В качестве примера приводят сообщение с текстом, что Украина и Россия якобы готовятся объявить "полное перемирие".

Более того, в своих публикациях каналы ссылались на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Однако в ЦПИ отметили, что такая информация не соответствует содержанию официального коммюнике и вырвана из контекста.

В заявлении не содержится никакой информации о намерении объявить полное перемирие,

– опровергли в ЦПД.

О чем на самом деле заявил Умеров?