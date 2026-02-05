Подробнее об этом написали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Как прошли переговоры в ОАЭ?

Рустем Умеров и Стив Уиткофф назвали переговоры в Абу-Даби "конструктивными". По их словам, переговорные команды сосредоточились на том, как создать условия для достижения длительного мира.

В частности, делегации договорились об обмене пленными – 157 человек с каждой стороны. Отмечается, что это первый обмен за последние пять месяцев.

В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий,

– сообщил Умеров.

Стороны также договорились продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. По словам президента Владимира Зеленского, вероятно, новый раунд переговоров может состояться в Америке.

В то же время лидер Украины получил предварительный доклад украинской переговорной команды по встречам в ОАЭ. Зеленский сообщил, что ожидает детальный отчет от делегации в Киеве.

Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, что лишает Россию аппетита воевать дальше,

– подчеркнул президент Украины.

Какие детали переговоров?