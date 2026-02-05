Подробнее об этом написали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпредставитель США Стив Уиткофф.
Как прошли переговоры в ОАЭ?
Рустем Умеров и Стив Уиткофф назвали переговоры в Абу-Даби "конструктивными". По их словам, переговорные команды сосредоточились на том, как создать условия для достижения длительного мира.
В частности, делегации договорились об обмене пленными – 157 человек с каждой стороны. Отмечается, что это первый обмен за последние пять месяцев.
В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий,
– сообщил Умеров.
Стороны также договорились продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. По словам президента Владимира Зеленского, вероятно, новый раунд переговоров может состояться в Америке.
В то же время лидер Украины получил предварительный доклад украинской переговорной команды по встречам в ОАЭ. Зеленский сообщил, что ожидает детальный отчет от делегации в Киеве.
Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, что лишает Россию аппетита воевать дальше,
– подчеркнул президент Украины.
Какие детали переговоров?
Ранее Зеленский отметил, что пока прекращение войны не достигнуто, но переговоры будут продолжаться.
В то же время, по его словам, Украина не поддержит никаких решений, которые будут означать потерю ее территориального суверенитета.
Как пояснил 24 Каналу советник Офиса Президента Михаил Подоляк, заставить Россию к миру можно только через повышение для нее цены войны. По его словам, этого не достичь через переговоры о передаче территорий.