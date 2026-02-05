Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что принудить Россию к миру можно только через существенное повышение цены войны, а не через переговоры о передаче территорий.

Почему договариваться с Россией в нынешнем формате невозможно?

По словам Подоляка, позиция президента Украины правильная, поскольку перед завершением войны необходимо четко определить сценарий дальнейших событий и юридически зафиксировать гарантии безопасности.

Нет смысла подписывать соглашение, которое Россия нарушит сразу после подписания, без понимания механизмов сдерживания будущей агрессии.

Договориться с Россией с учетом формата ее поведения сегодня невозможно. Ее можно только принудить к чему-то. Цена войны должна быть гораздо выше. Россия хочет получить территории, даже те, которые не завоевала. Вопрос в том, как мы можем отдать территории России? Как это – взять, передать территорию, передать людей, передать их дома? Это невозможно,

– сказал Подоляк.

Украина не может пока полностью освободить свою территорию военным путем, поэтому возможна линия разграничения и замораживание конфликта с последующими переговорами.

Однако юридическая передача территорий России невозможна, поскольку это требовало бы переписи международного права и Конституции Украины. Относительно гарантий безопасности, необходимо продолжать упорно работать с США и Европой для достижения консенсуса.

"Консенсус абсолютно возможен. По заморозке или остановке активной фазы войны – это возможно только через дипломатию, которая параллельно работает с инструментами принуждения России. Без принуждения России, без существенного поднятия цены войны для нее ничего не будет", – подчеркнул Подоляк.

