Об этом Дмитриев сообщил в комментарии российским пропагандистам.
Как в Кремле оценивают переговоры в Абу-Даби?
Главный переговорщик Путина Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" в трехсторонних встречах в ОАЭ. Однако он выразил свое недовольство действиями Европы, которая якобы вместе с Британией пытается влиять на процесс мирных переговоров и препятствует достижению договоренностей.
И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее положительное движение вперед. Но помешать невозможно, я считаю. Ну, им сложно, но они пытаются,
– заявил Дмитриев.
Кроме того, он открыл некоторые карты относительно российско-американских встреч в Абу-Даби. Дмитриев уточнил, что сейчас стороны работают над восстановлением экономических отношений.
"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия – США по экономическому направлению, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы, в частности, встречались сегодня, и встречи идут положительно", – сказал он.
Что сейчас известно о ходе мирных переговоров в ОАЭ?
В Абу-Даби продолжается второй этап дипломатических трёхсторонних встреч по мирному урегулированию войны в Украине. Источники Politico считают, что эти переговоры могут оказаться значительно результативнее, чем ожидалось ранее.
4 февраля состоялся первый этап второй встречи России, Украины и США в ОАЭ в рамках мирного урегулирования войны.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не планирует сообщать о ходе нового этапа переговоров в Абу-Даби.
По словам представителя МИД Георгия Тихого, в фокусе трехсторонних переговоров в Абу-Даби 4 – 5 февраля будут прежде всего военные и военно-политические вопросы.
По состоянию на 9:00 5 февраля секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале второго раунда переговоров в Абу-Даби.