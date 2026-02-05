В то же время Кремль продолжает отвергать идею гарантий безопасности для Украины, в частности, размещения иностранного контингента в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Какие цели России?
По оценкам аналитиков ISW, российские чиновники и в дальнейшем выдвигают жесткие условия, формируя информационную почву для отказа от любых мирных договоренностей, которые не будут отвечать ранее занятой Москвой позиции.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз заявила, что возможное размещение западных военных в послевоенной Украине, в частности в рамках так называемой "Коалиции желающих", Москва считает абсолютно неприемлемым.
В России утверждают, что такое присутствие будет представлять угрозу ее безопасности, и предупреждают: эти силы могут рассматриваться как законные военные цели, и говорят, что завершение войны возможно только с учетом "коренных причин" войны.
Отмечается, что этим термином в Москве фактически обозначают свои ключевые требования, среди которых отступление НАТО к границам 1997 года, ослабление украинской армии и политические изменения в Украине в пользу пророссийского.
Какие заявления свидетельствуют о намерениях Москвы?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит войну в Украине до тех пор, пока украинское правительство "не примет соответствующих решений", чем подтвердила намерение продолжать войну, пока Киев не примет требования Москвы.
В то же время бывший нардеп и предатель Виктор Медведчук, близкий личный союзник диктатора Владимира Путина, заявил накануне, что заявления о размещении западных войск в Украине заводят переговоры в "тупик".
По его словам, Россия "никогда не позволит" разместить силы в Украине. в свою очередь депутаты Госдумы также подтвердили явное неприятие Кремлем послевоенных гарантий безопасности для Украины, которые предлагали союзники.
Каковы текущие результаты переговоров?
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что перечень открытых вопросов для возможного мирного соглашения между Украиной и Россией значительно уменьшился за последний год. Но самые сложные пункты до сих пор остаются нерешенными.
Президент Владимир Зеленский, комментируя промежуточные результаты переговоров, сообщил, что заслушал доклад делегации в Абу-Даби по переговорам с США и Россией. Продолжаются переговоры об обмене пленных.