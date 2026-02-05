Об этом информируют эксперты Института изучения войны (ISW).
Что происходит на фронте по состоянию на 5 февраля?
- Согласно обнародованным данным аналитиков, 4 февраля российские войска осуществили наступление на севере Сумской области и в Курской областях, впрочем, успехов не достигли. По словам российского военкора, наступательный потенциал оккупантов на этом участке фронта остается ограниченным.
- 3 и 4 февраля российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Графского, Прилипки, Волчанска, Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлении Нескучного. Однако желаемого результата не достигли.
- На Купянском направлении враг не оставляет надежд форсировать Оскол в Харьковской области. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Купянска, вблизи Петропавловки, Подола, Песчаного, в направлении Куриловки, у Новоосинового, Глушковки, в направлении Купянск-Узловой и Ковшаровка.
- Также 4 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время российский военкор утверждает, что оккупанты продвинулись на северо-восток от Боровой.
- Российское командование не отступает от цели захватить всю Донецкую область. Поэтому оккупанты пытаются продвинуться через населенный пункт до Резниковки, что к западу от Свято-Покровского. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что российские войска продвинулись в центральную часть Закитного, а небольшие вражеские группы достигли дороги Никифоровка-Приволье, что на юго-восток от Славянска. В то же время украинские войска удерживают позиции на западной и юго-восточной окраинах Закитного и в Свято-Покровском, что к северо-востоку от Славянска.
- Также 3 и 4 февраля российские войска атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Ставок, Дробышево, Заречного, Закитного, Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского, Резниковки, Никифоровки и Васюковки и в направлении Рай-Александровки. В то же время Силы обороны контратаковали вблизи Новоселовки и Закитного.
- По данным аналитиков, украинские и российские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.
- Так же две воюющие стороны смогли продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Украинские войска недавно продвинулись в центральной части Иванополье, а россияне захватили Минковку , что к северо-востоку от Константиновки. В течение 3 и 4 февраля российские силы атаковали вблизи и в пределах самой Константиновки, Миньковки, Предтечиного, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Клебан-Бык, Софиевки, Новопавловки, Павловки.
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.
- На Покровском направлении оккупанты все же смогли достичь определенных успехов. "Российские войска начали перемещать командные пункты в Мирноград, что свидетельствует о том, что российские войска захватили Мирноград", – пишут аналитики. В то же время враг атаковал вблизи и в пределах самого Покровска, Гришино, Родинского, Белицкого, Светлого. По данным российских милблогеров, украинцы давали отпор вблизи Родинского. Также Силы обороны отвергли атаку врага, которую тот пытался осуществить в Гришино под покровом тумана.
- Несмотря на значительные усилия подразделениям оккупантов не удалось прорваться на украинские позиции на Новопавловском направлении. Враг атаковал вблизи самой Новопавловки и к югу от Новопавловки вблизи Филиала.
- 3 и 4 февраля российские войска атаковали на северо-восток от Александровки вблизи Андреевки-Клевцово и Ивановки, но также успеха не достигли.
- 3 февраля украинские войска продвинулись вдоль автомагистрали Т-0401 Гуляйполе-Пологи на юг от Гуляйполя. В то же время российские подразделения недавно захватили Прилуки, Еленоконстантиновку и Зеленое, а также что передовой край боевых действий врага расположен дальше на юго-запад, чем было оценено ранее. Оккупанты недавно продвинулись к автомагистрали Т-0401 Гуляйполе-Подола к югу от Гуляйполя.
- 3 и 4 февраля вражеская армия атаковала к западу от Орехова вблизи Степногорска и Плавней, а также на северо-запад от Орехова вблизи Приморского и в направлении Магдалиновки, Запасного и Речного. В то же время Силы обороны контратаковали в Приморском и Речном.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 4 февраля.
Ситуация на фронте с 3 по 5 февраля: смотрите карту ISW
Что известно о ситуации на фронте?
Россияне заявляют о массовом отключении Starlink в своих подразделениях на фронте, что создает для них проблемы с управлением войсками. Напомним, россияне "спалились" после атак на Украину дронами, которыми управляли благодаря спутниковой связи Starlink. Одни из последних подобных случаев были зафиксированы в конце января.
В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО, отправив в него высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом.
В январе 2026 года Россия захватила более 240 квадратных километров украинских территорий, что почти вдвое меньше, чем в предыдущие месяцы. В основном бои продолжаются на Покровском направлении, тогда как на Гуляйпольском количество штурмов выросло в 1,75 раза.