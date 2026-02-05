Об этом информируют эксперты Института изучения войны (ISW).

Россияне заявляют о массовом отключении Starlink в своих подразделениях на фронте, что создает для них проблемы с управлением войсками. Напомним, россияне "спалились" после атак на Украину дронами, которыми управляли благодаря спутниковой связи Starlink. Одни из последних подобных случаев были зафиксированы в конце января.

В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО, отправив в него высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом.