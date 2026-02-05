Про це інформують експерти Інституту вивчення війни (ISW).
Що відбувається на фронті станом на 5 лютого?
- Згідно з оприлюдненими даними аналітиків, 4 лютого російські війська здійснили наступ на півночі Сумської та в Курській областях, втім успіхів не досягли. За словами російського воєнкора, наступальний потенціал окупантів на цій ділянці фронту залишається обмеженим.
- 3 та 4 лютого російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Графського, Прилипки, Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Нескучного. Однак бажаного результату не досягли.
- На Куп'янському напрямку ворог не залишає надій форсувати Оскіл у Харківські області. Окупанти атакували поблизу та в межах самого Куп'янська, поблизу Петропавлівки, Подолу, Піщаного, у напрямку Курилівки, біля Новоосинового, Глушківки, у напрямку Куп'янськ-Вузловий та Ківшарівка.
- Також 4 лютого російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Водночас російський воєнкор стверджує, що окупанти просунулись на північний схід від Борової.
- Російське командування не відступає від цілі захопити усю Донецьку область. Тож окупанти намагаються просунутися через населений пункт до Різниківки, що на захід від Свято-Покровського. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська просунулися до центральної частини Закітного, а невеликі ворожі групи досягли дороги Никифорівка-Привілля, що на південний схід від Слов'янська. Водночас українські війська утримують позиції на західній та південно-східній околицях Закітного та у Свято-Покровському, що на північний схід від Слов'янська.
- Також 3 та 4 лютого російські війська атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Ставок, Дробишевого, Зарічного, Закітного, Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського, Різниківки, Никифорівки та Васюківки та у напрямку Рай-Олександрівки. Водночас Сили оборони контратакували поблизу Новоселівки та Закітного.
- За даними аналітиків, українські та російські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.
- Так само дві воюючі сторони змогли просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Іванопілля, а росіяни захопили Мінківку , що на північний схід від Костянтинівки. Впродовж 3 та 4 лютого російські сили атакували поблизу та в межах самої Костянтинівки, Міньківки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Клебан-Бик, Софіївки, Новопавлівки, Павлівки.
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.
- На Покровському напрямку окупанти все ж змогли досягти певних успіхів. "Російські війська почали переміщувати командні пункти до Мирнограда, що свідчить про те, що російські війська захопили Мирноград", – пишуть аналітики. Водночас ворог атакував поблизу та в межах самого Покровська, Гришиного, Родинського, Білицького, Світлого. За даними російських мілблогерів, українці давали відсіч поблизу Родинського. Також Сили оборони відкинули атаку ворога, яку той намагався здійснити в Гришиному під покровом туману.
- Попри значні зусилля підрозділам окупантів не вдалось прорватись на українські позиції на Новопавлівському напрямку. Ворог атакував поблизу самої Новопавлівки та на південь від Новопавлівки поблизу Філії.
- 3 та 4 лютого російські війська атакували на північний схід від Олександрівки поблизу Андріївки-Клевцового та Іванівки, але також успіху не досягли.
- 3 лютого українські війська просунулися вздовж автомагістралі Т-0401 Гуляйполе-Пологи на південь від Гуляйполя. Водночас російські підрозділи нещодавно захопили Прилуки, Оленокостянтинівку та Зелене, а також що передовий край бойових дій ворога розташований далі на південний захід, ніж було оцінено раніше. Окупанти нещодавно просунулися до автомагістралі Т-0401 Гуляйполе-Подолу на південь від Гуляйполя.
- 3 та 4 лютого ворожа армія атакувала на захід від Оріхова поблизу Степногірська та Плавнів, а також на північний захід від Оріхова поблизу Приморського та у напрямку Магдалинівки, Запасного та Річного. Водночас Сили оборони контратакували в Приморському та Річному.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 4 лютого.
Що відомо про ситуацію на фронті?
Росіяни заявляють про масове відключення Starlink у своїх підрозділах на фронті, що створює для них проблеми з управлінням військами. Нагадаємо, росіяни "спалилися" після атак на Україну дронами, якими керували завдяки супутниковому зв'язку Starlink. Одні з останніх подібних випадків були зафіксовані наприкінці січня.
У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО, відрядивши до нього високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом.
У січні 2026 року Росія захопила понад 240 квадратних кілометрів українських територій, що майже вдвічі менше, ніж у попередні місяці. Здебільшого бої тривають на Покровському напрямку, тоді як на Гуляйпільському кількість штурмів зросла у 1,75 раза.