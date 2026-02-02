Водночас активність штурмових дій знизилася всього на 4%. Про це повідомили у DeepState

Що змінилось на фронті за місяць?

Аналітики стверджують, що активність російської армії на фронті дещо зменшилась. Про це свідчать опубліковані дані за січень 2026 року.

Основного удару росіяни завдають на Покровському напрямку. За даними ресурсу, 33% всіх штурмових дій припадає саме на цей відтинок. На другому місці опинився Гуляйпільський напрямок з 21% атак. Кількість штурмів тут зросла у 1,75 раза.

Далі йдуть Костянтинівський напрямок – 12%, Лиманський та Олександрівський – по 8% на кожний.

Негативним рекордсменом став Слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат,

– додали аналітики.

