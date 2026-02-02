Про те, де були просування росіян та ЗСУ, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Це реально, – підполковник відповів, коли ЗСУ зможуть знищувати 50 тисяч росіян на місяць

Як змінилася лінія фронту в Україні?

Ворог здійснив атаки на Сумщині в районі Білої Берези, Нової Січі та Яблунівки. Біля Варачиного та Юнаківки ЗСУ здійснили контрнаступ.

Днями російські війська наступали на Харківщині поблизу Вовчанська, Стариці, Прилипки, Графського, Вільчі, Вовчанських Хуторів і Симинівки.

Противник атакував на Куп'янському напрямку біля Кутьківки, Фиголівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Курилівки та Новоосинового.

Російські війська атакували на північ від Борової в районі Новоплатонівки, Богуславки, Новосергіївки, Шиківки, Степового та Олександрівки.

Українські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку – в Різниківці. Ворог діяв біля Сіверська, Платонівки, Бондарного, Діброви та в напрямку Рай-Олександрівки та Никифорівки, Закітного та Дронівки.

На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону біля Святогірська та Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Ставок, Ямполя. Також там тривали контратаки бійців ЗСУ.

Російські війська нещодавно провели інфільтрацію в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Атаки ворожої піхоти відбулися поблизу Привілля, Голубівки, Міньківки, Маркового, Новомаркового, Часового Яру, Оріхово-Василівки, Берестока, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Новопавлівки, Софіївки та на Райського. Сили оборони України також провели контратаки.

Бойові дії на різних напрямках / Карти ISW

Біля Добропілля також тривають бойові дії. Ворог намагався атакувати в районі Кучерового Яру, Торецького, Вільного, Іванівки, Заповідного. Біля Нового Донбасу захисники змогли зупинити ворога.

Ворог наступав на населені пункти в районі Покровська: поблизу Гришиного, Шевченка, Родинського, Білицького, Сухецького, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього та Сергіївки.

Окупанти днями атакували поблизу самої Новопавлівки, біля Муравки та Філії, але не просунулися вперед.

На Олександрівському напрямку ворог діяв біля самої Олександрівки та поблизу Вербового та Вишневого. Просувань противника не було.

На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували біля Святопетрівки, Зеленого, Тернуватого, Нового Запоріжжя, Данилівки, Добропілля, Варварівки, Солодкого, Залізничного, Староукраїнки та Мирного.

Російські війська наступали на Оріхівському напрямку в районі Степногірська, Плавнів, Павлівки, Приморського, Річного, Новояковлівки та Новобойківського.

Що відомо про останні операції ЗСУ?