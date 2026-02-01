Обидві машини були знищені. Про це розповіли у 225 ОШП.

Як закінчився механізований наступ росіян?

2 ББМ з 14 десантниками на борту намагались скористатись туманом і атакувати. Піхота 225-го ОШП прийняла бій за підтримки FPV-дронів.

Перше ураження ББМ дроном відбулось у момент висадки десанту, що змусило піхоту перейти від наступальних дій до оборонних.

Вже за годину бою обидві бронемашини були знищені, а десант ліквідований у стрілецькому бою. Бійців підтримували дрони і артилерія 225-го ОШП та інших підрозділів Сил оборони України.

Росіяни здійснили механізований штурм поблизу Покровська