Обидві машини були знищені. Про це розповіли у 225 ОШП.
Як закінчився механізований наступ росіян?
2 ББМ з 14 десантниками на борту намагались скористатись туманом і атакувати. Піхота 225-го ОШП прийняла бій за підтримки FPV-дронів.
Перше ураження ББМ дроном відбулось у момент висадки десанту, що змусило піхоту перейти від наступальних дій до оборонних.
Вже за годину бою обидві бронемашини були знищені, а десант ліквідований у стрілецькому бою. Бійців підтримували дрони і артилерія 225-го ОШП та інших підрозділів Сил оборони України.
Росіяни здійснили механізований штурм поблизу Покровська
Російські сили здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку.
Українські військові знищили дві одиниці бронетехніки та ліквідували понад десять російських військовослужбовців