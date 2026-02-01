Обе машины были уничтожены. Об этом рассказали в 225 ОШП.
Как закончилось механизированное наступление россиян?
2 ББМ с 14 десантниками на борту пытались воспользоваться туманом и атаковать. Пехота 225-го ОШП приняла бой при поддержке FPV-дронов.
Первое поражение ББМ дроном состоялось в момент высадки десанта, что заставило пехоту перейти от наступательных действий к оборонительным.
Уже через час боя обе бронемашины были уничтожены, а десант ликвидирован в стрелковом бою. Бойцов поддерживали дроны и артиллерия 225-го ОШП и других подразделений Сил обороны Украины.
Россияне осуществили механизированный штурм вблизи Покровска
Российские силы осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении.
Украинские военные уничтожили две единицы бронетехники и ликвидировали более десяти российских военнослужащих