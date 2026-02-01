На днях на Покровском направлении российские войска пытались провести механизированное наступление в районе населенного пункта Гришино, однако атаку сорвали Силы обороны. В ходе боя украинские защитники уничтожили бронированную технику противника и нанесли существенные потери его личному составу. После этого продолжается зачистка местности с целью уничтожения остатков вражеской пехоты.

В то же время российское военное руководство допустило серьезную ошибку, отчитавшись о якобы захвате территорий в районе Купянска в Харьковской области, где на самом деле продолжаются интенсивные боевые действия. Из-за этого отдельные участки были ошибочно переведены в категорию "тыловых", вследствие чего штурмовые подразделения страны-агрессора остались без надлежащей огневой поддержки.