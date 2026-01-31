Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Чем закончился механизированный штурм россиян возле Покровска?

По данным военных, в зоне ответственности 7 корпуса зафиксировано заметное усиление активности российских подразделений в направлении Гришиного, расположенного к северо-западу от Покровска. Оккупанты пытаются нарастить давление, меняя тактические подходы на этом участке фронта.

Во время очередной атаки противник пошел на механизированный штурм, привлекая три единицы бронетехники. Таким образом российские войска пытались компенсировать неудачи предыдущих попыток скрытого продвижения.

Несмотря на частичное проникновение, закрепиться и развить наступление врагу не удалось.

155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской вместе со смежными подразделениями вовремя обнаружила движение противника и вступила в бой. Украинские военные уничтожали оккупантов как на подступах к населенному пункту, так и непосредственно на его окраинах.

В итоге боя было уничтожено две единицы вражеской бронетехники и ликвидировано более десяти российских военнослужащих. Еще одна бронемашина покинула поле боя, а сейчас продолжается прочесывание местности и уничтожение остатков вражеской пехоты, в частности в пределах самого Гришино.

