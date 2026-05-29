Угроза со стороны Беларуси вполне реальна. Ранее там уже работали пункты управления "Шахедами", и хотя сейчас украинская разведка не фиксирует такую деятельность, возобновить ее могут в любой момент. Также россияне могут строить там базы для запуска "Шахедов". Своей целью Россия может выбрать в частности трассу "Киев – Чоп", чтобы якобы уничтожать военную технику, которая направляется в Украину.

Украинцы волнуются, стоит ли уже выезжать из Киева, ведь помнят начало полномасштабного вторжения, однако важно не забывать, что война очень изменилась с 2022 года.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов под псевдонимом "Флеш". Больше об угрозе из Беларуси, что ждет Лукашенко, если рискнет наступать, и что может атаковать Россия во время следующего ракетного удара – читайте далее в материале.

Что дадут Украине Gripen и собственные УАБы?

Почему россияне так бесятся из-за шведских самолетов, которые нам планируют передать? Как это может изменить ситуацию на фронте, если вместе с ними у нас появляется еще и собственный аналог УАБа?

Это действительно очень плохая новость для нашего врага. Я понимаю, почему они так реагируют. Военная авиация – это вообще очень опасная штука. Особенно если говорить об этом в контексте того, что у нас сейчас появился и наш украинский УАБ, аналог российского УАБа.

Я могу сказать, что наши производители давно работали над таким решением. У нас было где-то два-три варианта уже на финальной стадии, но это первое решение, которое показало успешное испытание. То есть мы уже можем говорить, что готовы использовать УАБ на фронте. Но для этого нам очень нужны носители. Все понимают: иметь УАБ – это еще не все. Если у тебя не с чего его сбрасывать на врага, то пользы от него нет.

Мы будем пытаться использовать этот тип самолета, чтобы атаковать врага УАБами. И мы видим, насколько это активное и эффективное оружие на фронте. Вообще, наша авиация решает очень много вопросов – начиная с работы по "Шахедам" и крылатым ракетам.

Для нас это действительно очень хорошая новость. Но я из тех людей, которые радуются только тогда, когда мы уже реально получаем эти самолеты. Потому что мы много чего слышали – обещания, договоренности. А вот когда они уже будут у нас, тогда это будет действительно хорошая новость.

Полное интервью "Флеша": смотрите видео

Что Украина готовит для России?

Аналитики пишут, что ракеты Meteor могут доставать до Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и бить по оккупированному югу. Как это может повлиять на логистику врага, если сейчас им и так режут южные маршруты?

Для врага это уже очень большая проблема. И об этом говорим не только мы – это признают и российские "эксперты", и аналитики, и ютуберы. Количество таких поражений в тылу противника выросло в разы и будет еще больше. Министр обороны уже анонсировал логистический локдаун. Это означает, что мы будем целенаправленно разрушать их логистику. Все понимают: армия без логистики не может вообще воевать.

Как это работает? У нас сейчас достаточно deepstrike-средств. Мы долго пытались их производить, и теперь видим, что у нас есть достаточно производителей, которые делают такие средства поражения, способные лететь на 1000, 2000 и более километров.

Но для нас долгое время была проблемной другая ниша – middle strike. То есть поражение целей на расстоянии примерно от 100 до 300 километров. А именно там расположено очень много всего важного – склады, боеприпасы, оружие, топливо, личный состав, FPV, все, что подвозится к линии фронта.

Если мы будем активно разрушать эти склады в тылу врага, а мы понимаем, как их искать, и если будем бить еще и по логистическим путям – по трассам, которыми все это доставляется к фронту, а мы уже это делаем, – то без логистики армия воевать не сможет.

Раньше мы пытались бить по врагу напрямую на фронте. Например, когда FPV-пилоты работают друг против друга, это прямая атака. А сейчас мы пытаемся вести коммуникационную, логистическую войну, использовать все уязвимости врага для ударов по нему.

И я думаю, что это будет очень тяжелое лето для нашего врага. У нас есть потенциал, есть достаточно БпЛА – и украинских, и зарубежных. Мы уже сформировали бюджет под эти middlestrike-средства. Это будут закупки через Минобороны, через агентства оборонных закупок и напрямую выделение средств бригадам для второй части закупок. То есть сейчас мы очень активно будем работать по логистике врага во всех возможных вариантах.

Какая угроза из Беларуси и могут ли бить по трассе "Киев – Чоп"?

Институт изучения войны пишет, что Россия может нацелиться на трассу "Киев – Чоп" и попытаться перерезать нашу логистику со стороны Беларуси. Насколько такая угроза реальна и что вообще сейчас остается угрозой с территории Беларуси?

Со стороны Беларуси угроза действительно есть. Мы уже наблюдали, как там работали пункты управления "Шахедами". Сейчас такой активности мы не фиксируем, но они могут восстановить ее в любой момент. Также была информация, хоть пока без подтверждения, что они могут строить там базы для запуска "Шахедов". И это вполне реально.

Я могу сказать, что когда работали точки радиоуправления с территории Беларуси, они очень мощно атаковали наши железнодорожные маршруты, в частности направление "Киев – Ковель". Там было поражено много локомотивов. Но когда мы немного их попустили и уничтожили эти точки управления, на том направлении стало более-менее спокойно.

Но да, они действительно могут атаковать трассу "Киев – Чоп", например, в районе Ровно. Там очень короткая дистанция – чуть больше 100 километров, где-то 120 километров от границы до Ровно. Они могут использовать реактивные "Шахеды", например, с возможностью онлайн-управления, пытаться находить там цели и бить по логистике.

Я не думаю, что речь пойдет о "Искандерах", потому что для них цель должна быть статичной. А здесь нужно искать цель, которая движется, и поражать ее в процессе. Мы эти риски понимаем и будем отвечать всем, что у нас есть. У нас есть классические перехватчики и другие средства ПВО, есть средства РЭБ против mash-сетей. Будем стараться сохранить эту трассу.

Но я хочу сказать, что если враг думает, будто трассу "Киев – Чоп" легко отрезать, то все, кто по ней ездил, понимают, что это постоянный поток машин. Там нет такого, что идет колонна военной техники и ее легко отличить. Это поток фур, общественного транспорта и гражданских машин.

Если посмотреть, как работает логистика у россиян, то у них это колонны, Уралы, КамАЗы. У нас так не работает. Если что-то идет от наших партнеров из Польши, то оно не выглядит как колонна Bradley или HIMARS. То есть, у меня нет простого ответа, как именно они хотят это делать.

Что ждет Лукашенко, если пойдет на Украину?

Роберт Бровди, "Мадьяр", прямо намекнул Александру Лукашенко, что если с территории Беларуси что-то полетит по Украине, то у нас уже есть 500 целей для ответных ударов. В каком случае наши дроны и другие средства могут полететь по территории Беларуси?

Я считаю так: если будет любая агрессия с территории Беларуси – со стороны России, со стороны Беларуси или белорусских сил с территории Республики Беларусь – это дает нам полное право применять наше оружие адекватно и симметрично в ответ.

То есть сейчас трудно сказать, где именно будет та линия, после которой это произойдет. Но сам принцип очень прост: если с их территории будет агрессия, мы имеем право бить в ответ.

Мы действительно будем работать по ситуации. Если говорить о FPV, то, например, это история на случай, если белорусская пехота попытается пересечь нашу границу. Там будет работать стандартная схема, как сейчас работают подразделения "Мадьяра".

Если мы увидим, что с территории Беларуси запускают или строят базы для "Шахедов", мы будем атаковать эти базы. То есть ответ будет другим типом БпЛА. Все зависит от того, какая именно угроза будет идти из Беларуси.

Сейчас трудно сказать заранее, каким будет конкретный сценарий. Но это не секрет: у нас достаточно разведданных, спутниковых данных. Мы видим, что происходит в Беларуси. Мы видим движение войск, видим, как они строят укрепления и дороги. Если Беларусь что-то задумает, я надеюсь, мы об этом будем знать заранее.

Надо ли выезжать из Киева?

К чему они реально могут готовиться? Потому что такого скопления войск, как в 2021 – 2022 годах, сейчас нет, то что тогда может быть?

Я могу сказать так: война сейчас уже не такая, как в 2022 году. Колонна техники, которая просто заходит из Беларуси, – такого, вероятнее всего, уже не будет. Сейчас на линии фронта танк живет несколько часов. Если какие-то колонны техники пойдут – наши ребята с FPV очень быстро это все закроют.

Но может быть какая-то комбинированная атака, как это сейчас происходит на фронте со стороны России. То есть, какая-то пехота, какие-то тактические группы могут двигаться малыми элементами. Но мы знаем, что с этим делать.

Меня постоянно спрашивают, надо ли уже бежать из Киева, потому что люди помнят, что было раньше. Я всем отвечаю: послушайте, это уже не та война, что была раньше. Сейчас у нас достаточно укреплений, достаточно войск и достаточно опыта, чтобы готовить контрмеры в любом сценарии. Если что-то и пойдет из Беларуси, это будет скорее попытка растянуть наши силы.

Если фронт увеличивается, нам придется снимать определенное количество бригад или какой-то корпус с действующей линии фронта и направлять на белорусское направление. Враг это прекрасно понимает. И это действительно будет означать для нас дополнительную нагрузку. Линия фронта станет длиннее. Придется строить защиту независимо от того, насколько активным будет то направление.

Но я хочу отдельно подчеркнуть: там и сейчас есть наши военные. Если кто-то думает, что у нас там пустая граница, то это очень большая ошибка. Там очень мощно работают ребята из Государственной пограничной службы, там есть другие подразделения, там есть армия. Поэтому не надо думать, что нам в случае чего придется с нуля бросать туда несколько корпусов, потому что там никого нет. Нет, это не так.

Да, это будет отвлекать часть нашего военного ресурса, но я не думаю, что это станет для нас коллапсом. И наше военное командование, и военно-политическое руководство готовы к любым вариантам, которые могут быть.

Что россияне могут атаковать во время следующих ударов?

Но российская и белорусская пропаганда постоянно пугает новым ударом по Киеву и ежедневно разгоняет в эфирах, что теперь "Киеву конец" и что гражданским надо готовиться. Как на это реагировать?

Во-первых, я считаю, что у россиян действительно есть проблемы на фронте. Фронтовая война зашла в тупик, и они не очень понимают, что с этим делать. Им надо дать своему обществу какую-то информацию, какой-то позитив, хоть что-то продать как результат.

Во-вторых, они думают, что могут нас этим запугать. Но это очень странно, и я вообще не понимаю, зачем они это делают. Все, кто живет в Киеве, да и не только в Киеве, видят, что четыре года россияне атакуют столицу всем, чем могут: крылатыми ракетами, "Калибрами", Х-101, "Искандерами". Это происходит постоянно.

Они постоянно пытаются атаковать наши предприятия. Я не могу много рассказывать о том, что именно происходит и какие именно удары готовятся или наносятся, но могу сказать, что они постоянно ищут какие-то наши объекты и бьют по ним.

И для меня это особенно болезненная история, потому что часто это выглядит как атака просто, чтобы куда-то попасть в Киеве. Например, все наши военные производства, которые в Украине существовали, враг знает еще со времен Советского Союза. Здесь нет никакой тайны. Все наши штабы, бывшие объекты Минобороны, командование Сухопутных войск, заводы – все это они знают еще с советских времен.

Но если мы посмотрим, что реально происходит на этих заводах сейчас, то увидим, что большинство из них уже давно не работает по своему старому профилю. Часть таких предприятий просто выживает за счет аренды.

То же касается логистических складов, "Новой почты", истории с "Квазар-Микро", завода "Маяк". По сути, там все давно в аренде: работают какие-то цеха, которые делают мебель, столярку или что-то другое. Но для россиян это формально удобная цель, потому что по документам это бывший военный завод.

Мы помним и трагедии на Западе Украины, когда они атаковали радиозавод, а попадали по гражданским зданиям. Поэтому даже если на каком-то крупном предприятии есть маленький отдел, который что-то разрабатывает или производит, это не означает, что их атака направлена именно на него. На самом деле они просто ищут для себя аргумент, чтобы бить по Киеву.

Что они могут атаковать дальше? Да любой завод, который у них где-то значится как военный. И потом сказать, что они якобы нашли какую-то законную цель. Я не буду специально называть эти объекты, потому что это все легко ищется даже в открытом доступе. Так, они могут взять любой завод еще советских времен, который когда-то производил электронику или что-то другое, атаковать его и сказать: по нашей информации, там якобы что-то производили.

Но мы же понимаем, что в Киеве сейчас военные заводы в том виде, как были когда-то, не работают. Если что-то и есть, то оно или глубоко под землей, или не в Киеве, или постоянно меняет место. Я говорю о реальных цехах, где могут делать БпЛА, FPV и другие вещи. Просто на пятом году войны было бы глупостью думать, что в центре Киева до сих пор что-то активно производится в старом формате. Поэтому для россиян это просто повод бить по городу.

Что здесь можно сказать по существу? Они действительно могут получить дополнительное количество баллистики. Я уверен, что определенный резерв у них есть. Ни одна страна не воюет в ноль без запаса. Но уже вопрос, решат ли они использовать эти резервы именно для такой политической атаки по Киеву. Ничего принципиально нового мы тут не увидим. Было 10 ракет – могут дать 15 или 20.

Сколько баллистики Россия производит в месяц?

Но не так, что за раз полетит тысяча ракет – у них нет такого количества?

Нет, такого количества у них нет. У нас есть статистика. Мы больше всего опасаемся именно баллистики, потому что здесь мы на 100% зависим от западных партнеров. Мы знаем, что Patriot может работать по баллистике. И сколько нам дадут ракет к Patriot, столько российских баллистических ракет мы сможем сбить.

С крылатыми ракетами ситуация немного лучше, у нас есть чем работать. А вот с баллистикой проблем больше. И главное их средство здесь – это "Искандер". Именно он остается основной баллистической угрозой.

Они производят примерно 60 баллистических ракет в месяц. Это же не тысяча. И им надо использовать эти 60 ракет по всей линии фронта, а не только по Киеву. Они же активно ищут цели и на фронте. Поэтому у них тоже есть свой лимит. Как у нас есть лимит ракет к Patriot, так и у них есть лимит производства "Искандеров".

И это не то же, что с малыми БпЛА. Если мы говорим о "Шахедах", то там они действительно могут временно увеличивать производство. А ракеты – это совсем другая история. Такое производство невозможно быстро нарастить.

Как дорого Путину обходится один удар "Шахедом"?

Могут ли россияне выйти на еще более масштабные атаки "Шахедами" – не по 700, как это уже было, а по тысяче, полторы или даже две тысячи за раз? Например, несколько дней ничего не запускать, а потом накопить и ударить массированно.

Мы уже видели массированную атаку, когда за сутки было около полутора тысяч "шахедов". Но мы также увидели, что это были попытки перегрузить нашу ПВО. И дважды им это не удалось. В первый раз процент попаданий "Шахедов" был около 4%, второй раз – где-то 7%. А еще прошлой зимой это было 12 – 13%. То есть количество попаданий уменьшается.

Я считал: если россияне во время прошлой атаки запустили по нам "Шахедов" примерно на 70 миллионов долларов, то можно очень просто посчитать, сколько стоило им каждое успешное попадание. И я сейчас не говорю, что все эти "Шахеды" попали именно в цель или что каждое попадание нанесло большой ущерб. Но если посчитать так, как это считали бы сами россияне, то получается, что каждое попадание обошлось им примерно в 2 миллиона долларов.

И здесь уже возникает вопрос здравого смысла. Потому что если "Искандер" стоит 2 миллиона долларов, но это высокоточное и мощное оружие, то получается, что и один "Шахед", если считать его успешное попадание с точки зрения россиян, стоит столько же. Поэтому я думаю, что они сейчас сами будут думать, что делать дальше со своими классическими бензиновыми "Шахедами".

Я могу сказать, что количество наших перехватчиков реально растет. За прошлую атаку эффективность перехватчиков уже была более 40%. А начинали мы с 5 – 10%. Еще зимой было 12 – 15%. А сейчас уже 40% от общего количества "Шахедов" мы сбили именно перехватчиками. И будем сбивать еще больше.

То есть враг пытался накапливать эти средства и перегрузить наше ПВО. Я после каждой атаки беру исторические данные и анализирую, как это происходило, что они пытались сделать, как летели, какие были высоты, какая была плотность. Они постоянно ищут новую тактику. И моя задача – анализировать это и думать, что они сделают в следующий раз.

Я вижу, как они анализируют нашу ПВО, наши мобильные огневые группы, наши средства РЭБ. И в прошлый раз они просто пытались залетать "Шахедами" очень плотными колоннами, чтобы наши ребята на перехватчиках не успевали работать. Но у них не получилось. И я думаю, что мы еще больше будем наращивать плотность нашей ПВО из расчета на то, что они дальше будут увеличивать количество "Шахедов".

Что будет дальше? К сожалению, будет расти количество реактивных "Шахедов" у врага.

Может ли Украина создать альтернативу Patriot?

А может ли у нас появиться недорогая альтернатива Patriot? Некоторые компании уже об этом заявляют. Реально ли, что в Украине появится собственная ПВО, которая сможет сбивать не только крылатые ракеты, но и баллистику? И может ли это произойти уже в этом или следующем году?

Мое личное мнение – нет. Я так не считаю. Это очень сложная система. Если посмотреть на мир, то страны, которые способны производить такие системы, можно по пальцам посчитать. Мы знаем NASAMS, знаем Patriot, есть какие-то израильские локальные разработки. Но чтобы разработать такую систему, надо очень долго и очень много вкладывать в R&D.

Почему? Потому что это не только ракета. Это и радиолокационные станции, и системы захвата цели, и программное обеспечение, и весь комплекс, который обнаруживает, анализирует, сопровождает и доводит ракету до цели. Ракета – это лишь одна часть всей этой истории.

Я лично разбирал остатки ракеты Patriot. И если смотреть визуально, то кажется, что там нет ничего аж такого невероятного: есть радиолокационная часть, топливо, электроника. Вроде бы все понятно. Но в комплексе это очень дорогая и тяжелая система, потому что там ключевое не только "железо", но и все, что вокруг него работает.

Поэтому мое мнение таково: ни, быстро такой системы у нас не будет. Возможно, когда-то в будущем у нас появится ракета против баллистики. Но я думаю, что это надо делать на базе европейских R&D-центров и совместно с кем-то из европейцев.

Спасибо вам большое. И спасибо за то, что пытаетесь давать людям не только тревожные, но и позитивные сигналы.

Я просто стараюсь показывать людям, что у нас не все плохо. Потому что у нас происходит очень много положительных изменений, а все внимание часто крутится только вокруг политики, измены и скандалов. И мы забываем о фронте, о том, что война продолжается и нам надо видеть также и основания для оптимизма.

Мы читаем плохие новости, и нам кажется, что все совсем плохо. А на самом деле сейчас мы закупаем рекордное количество пикапов для военных, пытаемся повышать зарплаты, атакуем логистику врага, увеличиваем количество deep strike. Мы делаем так, чтобы враг чувствовал войну на своей территории. И только сейчас там начинает расти настоящее недовольство, потому что они сами начинают понимать, что такое война и насколько это страшно.

И мы еще больше будем увеличивать количество наших deep strike. То есть мы не стоим на месте. Главное – удержать фронт. И здесь большая благодарность нашим ребятам, нашей пехоте, всем родам войск, которые этот фронт держат.

Я еще раз подчеркну: активного продвижения врага нет. И именно поэтому они и пытаются вести комбинированную войну. Все эти информационные вбросы, какие-то загадочные атаки в Калининграде, провокации, удары по Киеву – это все реакция на то, что у них есть проблемы на фронте.