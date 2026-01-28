Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Покровское направление сейчас самое горячее на фронте. Значительная часть и Покровска, и Мирнограда сейчас в серой зоне.
Что происходит на Покровском направлении?
По словам Жмайло, Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в северной части Покровска и Мирнограда. Там создают так называемый "эффект спичечного коробка".
Силы обороны создают там "эффект спичечного коробка", чтобы оккупанты не вырывались из городской застройки на открытые поля,
– сказал Жмайло.
Логистика – самая тяжелая проблема на этом участке фронта. Ее проводят сейчас с помощью наземных роботизированных комплексов и дронами-бомберами. Зато враг лезет в сторону населенного пункта Гришино, чтобы еще больше усложнить логистику на Покровском направлении.
Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий
Потери России на войне против Украины
- По состоянию на 28 января Россия потеряла более 1 миллиона 236 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11609 танков, 23958 боевых бронированных машин, 36713 артиллерийских систем и т.д.
- В ночь на 28 января Силы обороны нанесли ряд ударов по территории России и временно оккупированных территорий Украины. В частности под удар попал пункт управления БпЛА врага в районе Великой Новоселки.
- Также удалось поразить нефтебазу в Воронежской области. Над объектом наблюдали густой дым.