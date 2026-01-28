Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Покровское направление сейчас самое горячее на фронте. Значительная часть и Покровска, и Мирнограда сейчас в серой зоне.

Что происходит на Покровском направлении?

По словам Жмайло, Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в северной части Покровска и Мирнограда. Там создают так называемый "эффект спичечного коробка".

Силы обороны создают там "эффект спичечного коробка", чтобы оккупанты не вырывались из городской застройки на открытые поля,

– сказал Жмайло.

Логистика – самая тяжелая проблема на этом участке фронта. Ее проводят сейчас с помощью наземных роботизированных комплексов и дронами-бомберами. Зато враг лезет в сторону населенного пункта Гришино, чтобы еще больше усложнить логистику на Покровском направлении.

