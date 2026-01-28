Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Покровський напрямок зараз найгарячіший на фронті. Значна частина і Покровська, і Мирнограда зараз в сірій зоні.
Що відбувається на Покровському напрямку?
За словами Жмайла, Сили оборони України стримують окупантів в північній частині Покровська та Мирнограда. Там створюють так званий "ефект сірникової коробки".
Сили оборони створюють там "ефект сірникової коробки", щоб окупанти не виривалися з міської забудови на відкриті поля,
– сказав Жмайло.
Логістика – найважча проблема на цій ділянці фронту. Її проводять зараз за допомогою наземних роботизованих комплексів та дронами-бомберами. Натомість ворог лізе в бік населеного пункту Гришине, щоб ще більше ускладнити логістику на Покровському напрямку.
Втрати Росії на війні проти України
- Станом на 28 січня Росія втратила понад 1 мільйон 236 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11609 танків, 23958 бойових броньованих машин, 36713 артилерійських систем тощо.
- В ніч на 28 січня Сили оборони завдали низки ударів по території Росії та тимчасово окупованих територій України. Зокрема під удар потрапив пункт управління БпЛА ворога в районі Великої Новосілки.
- Також вдалося уразити нафтобазу у Воронезькій області. Над об'єктом спостерігали густий дим.