Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Покровський напрямок зараз найгарячіший на фронті. Значна частина і Покровська, і Мирнограда зараз в сірій зоні.

Що відбувається на Покровському напрямку?

За словами Жмайла, Сили оборони України стримують окупантів в північній частині Покровська та Мирнограда. Там створюють так званий "ефект сірникової коробки".

Сили оборони створюють там "ефект сірникової коробки", щоб окупанти не виривалися з міської забудови на відкриті поля,

– сказав Жмайло.

Логістика – найважча проблема на цій ділянці фронту. Її проводять зараз за допомогою наземних роботизованих комплексів та дронами-бомберами. Натомість ворог лізе в бік населеного пункту Гришине, щоб ще більше ускладнити логістику на Покровському напрямку.

