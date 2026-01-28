Серед цілей була нафтобаза. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які об'єкти ворога уразили Сили оборони України?

Сили оборони завдали ударів по військових цілях на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії.

На тимчасово окупованій території Донецької області під вогневим ураженням опинилися скупчення особового складу та пункт управління БпЛА противника в районі Великої Новосілки. Також завдали ударів по зосередженнях живої сили ворога в районах Шахового та Григоріївки.

Окремо підрозділи Сил оборони відпрацювали по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області Росії. Підтверджено займання нафтопродуктів, над об’єктом можна було спостерігати густий дим. Дані щодо наслідків уточнюються.

Крім того, уражено склад боєприпасів противника в районі Нижньої Дуванки на тимчасово окупованій території Луганської області, зосередження живої сили ворога поблизу населеного пункту Гуляйполе на ТОТ Запорізької області, а також пункт управління батальйону в районі Березового на ТОТ Дніпропетровської області.

Також зафіксовано влучання по зосередженню особового складу противника в населеному пункті Колотилівка Бєлгородської області Росії.

