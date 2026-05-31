Удар підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Що відомо про ураження ЛВДС "Лазерєво"?

За даними Стерненка, Сили оборони відпрацювали по важливому об'єкту окупантів. Ця лінійна виробничо-диспетчерська станція використовується для транспортування сирої нафти із Західного Сибіру на російські нафтопереробні заводи, а також для експорту через Балтійське море, зокрема через порт Приморськ.

Вона входить до системи магістральних нафтопроводів компанії "Транснефть".

Об'єкт розташований приблизно за 1200 кілометрів від державного кордону. У мережі з'явилися перші кадри наслідків удару. Над об'єктом підіймається густий стовп чорного диму.

Нагадаємо, що вночі 31 травня дрони також атакували НПЗ у Саратові й Ростовській області країни-агресорки. Раніше, у ніч на 29 травня під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод. Це вже щонайменше десята атака на цей об'єкт.

Перед цим Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей на території Росії і на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Генштабу, тоді було уражено, серед іншого, Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї – це вже далеко не перший удар по цьому підприємству.