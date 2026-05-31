Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 31 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

  • особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;
  • танків – 11 962 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 657 (+14);
  • артилерійських систем – 42 987 (+57);
  • РСЗВ – 1 819 (+6);
  • засобів ППО – 1 399 (+1);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 519 (+19);
  • кораблів та катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 101 237 (+524);
  • спеціальної техніки – 4 234 (+3);
  • крилатих ракет – 4 693 (+0).

Втрати ворога на 31 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що Сили безпілотних систем уразили у російському Таганрозі 2 літаки Ту-142. Також на околицях цього населеного пункту на пусковій позиції було знищено ОТРК "Іскандер".