Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 31 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;

танків – 11 962 (+2);

бойових броньованих машин – 24 657 (+14);

артилерійських систем – 42 987 (+57);

РСЗВ – 1 819 (+6);

засобів ППО – 1 399 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894);

наземних робототехнічних комплексів – 1 519 (+19);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 101 237 (+524);

спеціальної техніки – 4 234 (+3);

крилатих ракет – 4 693 (+0).



Втрати ворога на 31 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що Сили безпілотних систем уразили у російському Таганрозі 2 літаки Ту-142. Також на околицях цього населеного пункту на пусковій позиції було знищено ОТРК "Іскандер".