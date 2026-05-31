Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 31 травня 2026 року?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:
- особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;
- танків – 11 962 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 657 (+14);
- артилерійських систем – 42 987 (+57);
- РСЗВ – 1 819 (+6);
- засобів ППО – 1 399 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 519 (+19);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 101 237 (+524);
- спеціальної техніки – 4 234 (+3);
- крилатих ракет – 4 693 (+0).
Втрати ворога на 31 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що Сили безпілотних систем уразили у російському Таганрозі 2 літаки Ту-142. Також на околицях цього населеного пункту на пусковій позиції було знищено ОТРК "Іскандер".