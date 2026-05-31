Відео успішної роботи українських захисників показали в Службі безпеки Україні.

Як підрозділ "Альфа" знищує окупантів?

Підрозділ спеціального призначення "Альфа" Служби безпеки України продовжує завдавати ударів по тиловій логістиці російських військ. Основний акцент роботи операторів FPV-дронів спрямований на знищення транспортної інфраструктури, яка забезпечує постачання боєприпасів, пального та техніки окупантів.

У СБУ наголошують, що саме логістика є критичним елементом боєздатності противника, адже без неї ускладнюється підвезення ресурсів, ротація підрозділів та підтримка бойових позицій. За даними відомства, лише протягом останнього тижня було уражено понад 500 одиниць ворожого автотранспорту, включно з вантажівками та спеціалізованою технікою.

Операції проводяться системно та спрямовані на поступове виснаження логістичних можливостей російської армії в зоні бойових дій.

Успішна робота СБУ "Альфа" по окупантах: дивіться відео

Крім того, видання Defense Express повідомляє, що екіпаж "Альфа" Центру управління розвідкою Командування об'єднаних сил раніше уразив російську радіолокаційну станцію "Небо-СВУ", яка є важливим елементом ворожої ППО. Для продовження таких операцій Благодійний фонд Сергія Притули передав підрозділу ще 10 баражуючих боєприпасів, придбаних у межах збору "Щелепи".

Основними цілями екіпажу залишаються російські радари, зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Військові зазначають, що навіть пошкодження таких об'єктів може вивести їх з ладу на кілька місяців.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ встановили вогневий контроль над ключовими під'їзними шляхами до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині. Українські військові завдали ударів по логістичній інфраструктурі противника та вивели з ладу шляхопровід на напрямку Дебальцеве – Алчевськ, який російські війська використовували для перекидання особового складу, техніки та постачання.

Паралельно підрозділи безпілотних систем ГУР продовжують порушувати роботу сухопутного коридору між Кримом і Донбасом та завдавати ударів по техніці. Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. окупантів у тилових районах.