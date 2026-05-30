Про це повідомила 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 Сил безпілотних систем Збройних Сил України у фейсбуці.

Що вдалося зробити СБС?

СБС повідомили про успішне ураження логістичної інфраструктури ворога в районі тимчасово окупованого Дебальцевого. Українські військові змогли встановити контроль над ключовими маршрутами, які ведуть до міста.

Ба більше, бійцям вдалося вивести з ладу шляхопровід на напрямку Дебальцеве – Алчевськ. Окупанти використовували цю транспортну артерію для перекидання особового складу, техніки та забезпечення окупантів.

Як ми взяли під контроль в'їзди до Дебальцевого. Ударні крила К-2 перерізали шляхопровід Дебальцеве – Алчевськ. На ділянці завдовжки до 200 метрів палають вантажівки, вибухають снаряди і ниють окупанти,

СБС перешкоджають ворогу у Донецькій області: дивіться відео (Зверніть увагу! Нецензурна лексика)

Як Україна знищує російську логістику?

Нещодавно українські бійці завдали ударів безпілотниками по окупантах на тимчасово окупованих частинах Луганської та Донецької областей. Там знищили логістику, польові склади боєприпасів та ремонтні бази ворога.

Водночас військові підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО продовжують блокувати сухопутний коридор "Крим – Донецьк", а також знищувати техніку російських окупантів у глибокому тилу.