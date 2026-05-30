Об этом сообщила 20-я отдельная бригада беспилотных систем К-2 Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.
Что удалось сделать СБС?
СБС сообщили об успешном поражении логистической инфраструктуры врага в районе временно оккупированного Дебальцево. Украинские военные смогли установить контроль над ключевыми маршрутами, которые ведут к городу.
Более того, бойцам удалось вывести из строя путепровод на направлении Дебальцево – Алчевск. Оккупанты использовали эту транспортную артерию для переброски личного состава, техники и обеспечения оккупантов.
Как мы взяли под контроль въезды в Дебальцево. Ударные крылья К-2 перерезали путепровод Дебальцево – Алчевск. На участке длиной до 200 метров горят грузовики, взрываются снаряды и ноют оккупанты,
– говорится в сообщении.
СБС препятствуют врагу в Донецкой области: смотрите видео (Обратите внимание! Нецензурная лексика)
Как Украина уничтожает российскую логистику?
Недавно украинские бойцы нанесли удары беспилотниками по оккупантам на временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Там уничтожили логистику, полевые склады боеприпасов и ремонтные базы врага.
В то же время военные подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым – Донецк", а также уничтожать технику российских оккупантов в глубоком тылу.