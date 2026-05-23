Об этом сообщили в СБУ.
Что известно об успешной операции СБУ и СБС?
СБУ совместно с военными 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ в Донецкой и Луганской областях провели успешную операцию по уничтожению россиян.
Украинские военные уничтожают оккупантов на ВОТ: смотрите видео
Украинские военные нанесли удары БпЛА по:
- эшелону и резервуарам с горючим;
- полевым складам боеприпасов;
- ремонтным базам оккупантов;
- объектам телекоммуникационной инфраструктуры.
Сначала СБУ устанавливала точные координаты размещения врага, а впоследствии СБС уничтожали цели, используя дроны FirePoint-2.
Потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после поражений были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга,
– заявили в СБУ.
Также украинские защитники уничтожили пункт дислокации российских военных, базу, где противник ремонтировал беспилотники, здание оккупационной полиции и значительное количество техники.
Другие новости об успешных операциях украинских военных на ВОТ
Украинские бойцы с помощью FPV-дронов атаковали российский пункт беспилотников в Алешках Херсонской области. В результате попаданий на месте вспыхнул пожар, здание выгорело, а 15 оккупантов – ликвидированы.
В ночь на 22 мая ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу противника. Атакованный штаб подразделения "Рубикон" расположен в районе города Старобельск на оккупированной Луганщине.
Также Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в Донецке и командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке. Также был поражен российский склад боеприпасов в Великой Новоселке, склад материально-технических средств склад МТЗ на Луганщине.