Про це повідомили в СБУ.
Що відомо про успішну операцію СБУ та СБС?
СБУ спільно з військовими 1 окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ на Донеччині та Луганщині провели успішну операцію зі знищення росіян.
Українські військові знищують окупантів на ТОТ: дивіться відео
Українські військові завдали ударів БпЛА по:
- ешелону і резервуарах з пальним;
- польових складах боєприпасів;
- ремонтних базах окупантів;
- об'єктах телекомунікаційної інфраструктури.
Спочатку СБУ встановлювала точні координати розміщення ворога, а згодом СБС знищували цілі, використовуючи дрони FirePoint-2.
Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу,
– заявили в СБУ.
Також українські захисники знищили пункт дислокації російських військових, базу, де противник ремонтував безпілотники, будівлю окупаційної поліції й значну кількість техніки.
Українські бійці за допомогою FPV-дронів атакували російський пункт безпілотників в Олешках Херсонської області. Унаслідок влучань на місці спалахнула пожежа, будівля вигоріла, а 15 окупантів – ліквідовані.
У ніч на 22 травня ЗСУ уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника. Атакований штаб підрозділу "Рубікон" розташований у районі міста Старобільськ на окупованій Луганщині.
Також Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у Донецьку, командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області Росії.