Таким чином вони порушують роботу російських транспортних маршрутів і суттєво ускладнюють логістику окупаційних військ. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

По чому б'ють Сили оборони?

ISW повідомляє, що очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо 21 травня запровадив обмеження на рух вантажного транспорту на частині ключового сухопутного коридору – трасі М-14.

Її окупанти використовують для сполучення між Росією та окупованим Кримом через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Генічеськ. Кадри з мережі свідчать про наслідки нещодавніх ударів по російських військових вантажах.

Зокрема, за даними аналітиків, під нещодавніми українськими атаками опинилася автомагістраль Н-20 Маріуполь – Донецьк, де Сили оборони останніми тижнями активно порушують пересування російського транспорту.

Таким чином аналітики повідомляють посилення українських ударів по російських логістичних маршрутах на окупованих територіях, що створює проблеми для постачань окупантам й уповільнює їхнє просування на фронті.

Інститут вивчення війни запевняє, що радше за все рішення Володимира Сальдо обмежити рух на трасі М-14 свідчить про зростання загрози для російських перевезень на цьому напрямку саме через українські удари.

Яких втрат зазнає ворог на ТОТ?

Нещодавно повідомляли про атаку на Джанкої у тимчасово окупованому Криму, внаслідок якої виникла сильна пожежа, ймовірно, у районі вокзалу на залізничних коліях. Попередньо, уразили ешелон із паливом або технікою.

Також раніше під ударом опинився один зі штабів російського військового спецпідрозділу "Рубікон", який розташований у районі міста Старобільськ Луганської області. Вони регулярно обстрілювали цивільну інфраструктуру.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження зенітно-ракетного комплексу "Оса" в окупованому Донецьку, командно-спостережного пункта у районі населеного пункту Новопетриківка у цьому ж регіоні.