Про це 23 травня повідомив президент України.

Як Україна реагує на дані про можливу ескалацію?

Володимир Зеленський нагадав, що дані розвідки стали підставою для рішень, ухвалених на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Ми будемо посилювати особовим складом цей напрямок (північний – 24 Канал). Наші розвідки вивчили всі ймовірні сценарії та всі напрямки, які можуть бути. Навіть передбачаємо ті, які ворог навіть не бачить,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що Збройні Сили України посилюють Північ особовим складом, зброєю та фортифікаційними спорудами, щоб оборонятись у разі ескалації та захищати населення.

Український лідер запевнив, що Сили оборони зосереджені не лише на східному та південному напрямках, де тривають бої, а й на північному. Адже Україна реагує на сигнали від розвідок.

Ми будемо допомагати з фінансуванням укріплень та збільшувати кількість нашого особового складу на цих напрямках. Ми хочемо, щоб руські та білоруси знали, що їхні ризики в наступальних діях на цьому напрямку – це втрата повністю тієї кількості людей, які прийдуть,

– додав Зеленський.

Окремо він зазначив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі – сигнал для посилення оборони України. "Це не сигнал, що вони підуть в наступ, але ми не повинні на це дивитись, немов нічого не буде", – пояснив Зеленський.

Загроза з боку Білорусі: останні заяви

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Рівненщину, де обговорював питання посилення захисту північних областей через загрози з боку ворога. Йшлось про укріплення й Волинської та Житомирської областей, а також Чернігівської та Київської.

До цього 20 травня президент заявив, що Росія розглядає сценарії нових нападів на Чернігівсько-Київський напрямок з боку Білорусі чи Брянської області.