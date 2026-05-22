Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Що відомо про удар по окупантах?

Вночі ЗСУ уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника. Атакований штаб підрозділу "Рубікон" розташований у районі міста Старобільськ на окупованій Луганщині.

"Рубікон" – це російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій". Його представники регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об'єктах на території України.

Як відомо, підрозділ був створений влітку 2024 року, а ключова його відмінність від інших – автономність. "Рубікон" робить усе, що вважає за потрібне.

До слова, після цієї атаки на Луганщину диктатор Путін пригрозив відповіддю. Він заявив, що нібито ЗСУ атакували студентський гуртожиток філії Луганського педагогічного університету в окупованому Старобільську, де загинуло щонайменше 6 осіб.

Але, як наголосили у Генштабі, Збройні сили України б'ють лише по військовій інфраструктурі та об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.