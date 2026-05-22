Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что известно об ударе по оккупантам?

Ночью ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу противника. Атакованный штаб подразделения "Рубикон" расположен в районе города Старобельск на оккупированной Луганщине.

"Рубикон" – это российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий". Его представители регулярно наносят поражения по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Как известно, подразделение было создано летом 2024 года, а ключевое его отличие от других – автономность. "Рубикон" делает все, что считает нужным.

К слову, после этой атаки на Луганскую область диктатор Путин пригрозил ответом. Он заявил, что якобы ВСУ атаковали студенческое общежитие филиала Луганского педагогического университета в оккупированном Старобельске, где погибли по меньшей мере 6 человек.

Но, как отметили в Генштабе, Вооруженные силы Украины бьют только по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.