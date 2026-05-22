О принятом постановлении сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона.

Что изменится в правилах бронирования?

По словам министра экономики, ожидается, что новый зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен. Но для прифронтовых территорий требование останется без изменений – 21 600.

Работников, которые уже имеют отсрочку и работают по совместительству, будут зачислять в квоту только один раз – по основному месту работы. Ранее их могли учитывать сразу на нескольких предприятиях. Эта норма начнет действовать примерно в середине июня, а именно через 10 дней после вступления в силу постановления.

Центральным и региональным органам власти дали месяц, чтобы пересмотреть и повторно утвердить критерии бронирования.

Уже в июне министерства обновят подходы, а в июле – августе компаниям придется пересогласовать статус критичности по новым правилам с Министерством обороны и Министерством экономики.

По словам министра, нововведения должны сделать систему бронирования прозрачной и более защищенной от злоупотреблений.

К слову, ждет Украину и новая реформа армии. В планах – увеличение зарплат военным, введение четких сроков службы по контрактам, перезагрузка территориальных центров комплектования.

В то же время окончательные предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления. По ним продолжаются дискуссии.