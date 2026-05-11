Подробнее, что предусматривает новая армейская реформа, пишет издание "Украинская правда". Озвученные предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления. Все, что пока известно, может не попасть в финальные документы, ведь часто в проекты вносятся изменения.

Смотрите также С июня уже будут изменения, – Зеленский раскрыл детали масштабной реформы ВСУ

Как будет проходить демобилизация?

В середине апреля собеседник УП в Офисе президента рассказывал, что консенсуса по срокам службы нет.

"Генштаб против. Позиция военного руководства сводится к тому, что в случае масштабной демобилизации значительно уменьшится комплектация войска", – говорил он.

Президент уже анонсировал сроки службы, но чиновники и военные до сих пор спорят, как это правильно внедрить.

Сейчас удалось прийти к согласию о контрактном подходе к демобилизации. Согласно проекту, будет 3 вида контрактов с четкими сроками службы. Они будут подходить как для действующих военных, так и для новобранцев.

Они смогут подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию. Контрактники же будут иметь возможность перезаключить договоры с государством. Предыдущий период службы не будет учитываться в новый контракт. В то же время он будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют рассчитывать индивидуально.

Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев – для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев – для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех других должностей – от пилота БПЛА до медийщика (для действующих военных и новобранцев – 24 Канал). К тому же они сами могут выбирать себе должности – и боевые, и тыловые",

– поделился предложениями один из чиновников.

Финализировать наработки по контрактам с четкими сроками службы планируют до конца мая 2026 года.

Мы начали реформу со сроков службы, потому что неопределенность больше всего пугает людей, которые думают о службе. Когда завершим с этим, перейдем к изменениям в ТЦК. Силовые методы привлечения в армию недопустимы. Попробуем сделать так, чтобы мобилизация была справедливой. Изменения произойдут в течение этого года,

– отметил человек, который участвует в разработке реформы.

Какими будут зарплаты?

В планах повысить минимальную зарплату военным в тылу с 20 до 30 тысяч.

Также примерно вдвое может вырасти заработная плата командирам разных уровней.

Гораздо больше будут платить тем, кто подпишет "боевые" контракты. Есть предложение ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40". Их будут начислять бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

10 тысяч в день за пребывание на позиции. 20 – за ударно-поисковые действия (возвращение утраченных позиций, зачистка). 40 – за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, будет получать 250 – 400 тысяч в месяц,

– рассказал собеседник.

В то же время будет максимальный предельный порог по выплатам, чтобы не начались злоупотребления.

И, где брать средства на новые "боевые" контракты неизвестно. Хотя Министерство финансов поддерживает эту инициативу.

Но в законопроекте о внесении изменений в госбюджет-2026, который правительство одобрило и отправило на рассмотрение Рады 8 мая, ничего нет о дополнительных расходах для повышения зарплат военным.

Как ранее писала "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве и парламенте, на это надо выделить не менее 60 миллиардов гривен до конца 2026.

Что будет с ТЦК и СП?

В армейскую реформу входит перезагрузка территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Но пока еще неизвестно, когда начнется реформа ТЦК и СП.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения омбудсмен Дмитрий Лубинец получил от украинцев почти 12 тысяч обращений о нарушении их прав во время мобилизации. Значительная часть всех жалоб – за последние 2 года.



Разбираться с вопросом поручили министру обороны Михаилу Федорову в январе.

Минобороны предлагает трансформировать ТЦК и СП в "Офисы резерва +" с отдельными подразделениями – офисами комплектования и офисами сопровождения.

Офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу. Также планируют дополнительно размещать в общественных местах точки рекрутинга.

Появятся некие хабы комплектования. Там будут базы для размещения добровольцев и доставленных полицией военнообязанных, пока их не привлекут в армию.

Работники хабов будут проверять документы, проводить военно-врачебные комиссии, оценивать психическую устойчивость и профессиональную пригодность и тому подобное.

Между тем офисы сопровождения будут заниматься социальными вопросами. В частности, речь идет об оформлении компенсаций раненым бойцам, единовременные выплаты семьям погибших, организации похорон и тому подобное. Часть услуг хотят цифровизировать, например, оформление выплат и формирование справок.

ТЦК – огромная структура, которая обеспечивает для войска 30+ тысяч мобилизованных и контрактников в месяц. Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много. Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло – консенсуса нет,

– рассказал собеседник в военном руководстве.

К слову, начальник Нацполиции Иван Выговский отмечал, что не хочет отвечать за уличный "рекрутинг". В одном из интервью он отметил, что полицейские не должны сами заниматься мобилизацией, потому что даже просто вовлеченность "очень плохо влияет на имидж" структуры.



Хотя сейчас закон предусматривает, что задерживать и доставлять военнообязанных в ТЦК могут только полицейские. А повестки могут вручать не только ТЦК и СП, а также представители органов местного самоуправления и работодатели.

"Но все они пытаются отмежевываться от мобилизации. Где-то староста может сказать: "Как я пойду вручать повестку? А если он завтра погибнет, как смотреть в глаза родным?". Да у нас страна погибнет. На военнослужащих полностью повесили мобилизацию. Это абсолютно неправильно. По моему мнению, военные должны брать на себя ответственность после того, как мобилизованный или контрактник попал в учебный центр. А оповещением и доставкой на БЗВП должны заниматься гражданские", – высказала свое мнение член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Что говорят военные о ситуации в армии?

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил, что проблемы в армии связаны не только с зарплатами, но и с неэффективным менеджментом и недостаточной ротацией военных.

В частности, это отражается на вопросе демобилизации, которая уже давно актуальна – есть такие бойцы, которые служат еще с 2014 года. Причиной является, как отметил военный, неэффективное использование менеджментом ресурсов. Одни подразделения эффективные, другие нет и еще и постоянно попадают в скандалы.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко еще в январе отмечал 24 каналу, что украинская армия требует не точечных кадровых изменений, а комплексной трансформации системы. Реформа невозможна без многолетней работы над подготовкой профессиональных кадров и четкого распределения ответственности на всех командных уровнях. Решение проблемы требует привлечения дополнительного западного финансирования для повышения денежного обеспечения и социальных гарантий.